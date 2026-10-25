कार्तिक मास में दीपदान करने से क्या मिलता है फल? जानें दीप जलाने का सही समय और धार्मिक महत्व

कार्तिक मास में दीपदान करने से क्या मिलता है फल? जानें सूर्यास्त के बाद दीप जलाने का सही समय, घर के मुख्य द्वार, तुलसी, पीपल और नदी तट पर दीपदान का धार्मिक महत्व।

कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ दीपदान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में दीप जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। पद्म पुराण के कार्तिक माहात्म्य में भी दीपदान की महिमा बताई गई है। इस दौरान मंदिर, तुलसी के पौधे और पवित्र जलाशयों के पास दीप जलाने की परंपरा है। आइए जानते हैं कार्तिक मास में दीपदान का सही समय, पांच प्रमुख स्थान और इससे जुड़े धार्मिक फल।

कार्तिक मास में दीपदान का क्या है महत्व? कार्तिक मास को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए खास माना जाता है। वैष्णव परंपरा में इस महीने भगवान दामोदर यानी श्रीकृष्ण की पूजा और उनके सामने घी का दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु शाम के समय दीप अर्पित करके भगवान से सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि दीपदान पुण्य प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दीपक की लौ को ज्ञान, भक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस महीने नियमित रूप से दीप जलाना भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का तरीका भी है।

कार्तिक मास में दीपक जलाने का सही समय कार्तिक मास में दीपदान के लिए संध्या का समय विशेष शुभ माना गया है। सूर्यास्त के बाद जब दिन ढलने लगे, तब स्नान या हाथ-पैर धोकर स्वच्छ स्थान पर दीपक जलाया जा सकता है। घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के सामने दीप अर्पित करना और तुलसी के पास दीपक जलाना इस महीने की प्रचलित परंपराओं में शामिल है।

वैष्णव परंपराओं में पूरे कार्तिक मास प्रतिदिन दीपदान किया जाता है। इसके लिए घी या तिल के तेल का दीपक इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, दीपदान का सटीक मुहूर्त स्थान और दिन के अनुसार बदल सकता है। किसी विशेष तिथि पर पूजा करनी हो, तो स्थानीय पंचांग देखना उचित रहेगा।

मंदिर और तुलसी के पास दीप जलाने का फल कार्तिक मास में मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु और अन्य देवी-देवताओं का आशीर्वाद मांगा जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से किया गया दीपदान पुण्य बढ़ाता है और मन को भक्ति से जोड़ता है। मंदिर में दीप अर्पित करना भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। वहीं, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की भी विशेष परंपरा है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान को घर की सुख-समृद्धि तथा परिवार के कल्याण की कामना से जोड़ा जाता है। शाम को दीप जलाकर तुलसी की पूजा करने से घर के वातावरण में भक्तिमय भाव बना रहता है।

नदी, तालाब और चौराहे पर दीपदान कार्तिक मास में पवित्र नदी या तालाब के किनारे दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक परंपरा में जलाशयों के पास दीप अर्पित करना पुण्य और श्रद्धा से जुड़ा है। कुछ मान्यताओं में इसे पितरों की शांति के लिए भी किया जाता है। यदि नदी या तालाब तक जाना संभव ना हो, तो घर के पूजा स्थल पर दीपदान किया जा सकता है।

कुछ परंपराओं में चौराहे और अन्य सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर भी दीप जलाने का विधान मिलता है। इसे जीवन की बाधाओं से मुक्ति और मंगल की कामना से जोड़ा जाता है। हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर दीपक रखते समय रास्ते में आने-जाने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी जगह चुननी चाहिए, जहां आग लगने का खतरा ना हो।

पीपल के नीचे दीप जलाने की धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। कार्तिक मास में पीपल के नीचे दीपक जलाकर पूजा करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। श्रद्धालु इसके माध्यम से त्रिदेव का आशीर्वाद और परिवार की खुशहाली मांगते हैं।

कार्तिक मास में दीपदान करते समय सबसे महत्वपूर्ण भाव श्रद्धा और भक्ति का है। आप अपनी परंपरा के अनुसार मंदिर, तुलसी, घर के पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर दीप जला सकते हैं। दीपक को स्थिर और सुरक्षित जगह पर रखें, उसे जलता छोड़कर न जाएं और आसपास ज्वलनशील वस्तुएं ना रखें।