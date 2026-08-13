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Fengshui Tips: बेडरूम की ये 3 गलतियां आप भी करते हैं? सुख-शांति हो सकती है भंग

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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फेंगशुई के अनुसार बेडरूम से जुड़ी कुछ कॉमन गलतियां हैं जो अक्सर लोग जाने-अनजाने में कर देते हैं। हालांकि इससे घर की सुख-शांति भंग होती है। इन गलतियों के बारे में जानें और देखें कि कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं।

bedroom fengshui tips
बेडरूम फेंगशुई टिप्स

फेंगशुई में बेडरूम को लेकर कई तरह के नियम और मान्यताएं हैं। ये सिर्फ सोने की ही जगह नहीं होती है। दिन भर थकने के बाद हम इसी कमरे में आराम फरमाते हैं। घर में यही एक ऐसा कमरा होता है जहां पर हम सबसे ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। फेंगशुई के अनुसार सिर्फ बेडरूम की साफ-सफाई ही नहीं बल्कि कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर इन चीजों को नजरअंदाज किया जाए तो घर-परिवार में लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनेगी या फिर हमेशा सुख-शांति भंग ही रहेगी। जानिए आखिर बेडरूम से जुड़ी कौन सी गलतियां करने से हमें बचना चाहिए?

बेडरूम में ना करें ये 3 गलतियां-

1. बेड के सामने शीशा

बेडरूम में वैसे तो शीशा रखना ही सही नहीं माना जाता है। हालांकि अगर रखना है तो सही तरीके से ही रखा जाना चाहिए। कई लोग बेड के सामने ही शीशे को लगा देते हैं। ऐसे में कपल्स के बीच अक्सर अनबन की स्थिति बनी रहती है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि बेवजह ही बैचेनी महसूस हो या फिर नींद से जुड़ी दिक्कत हो। ऐसे में शीशे को बेड से थोड़ा हटकर ही रखना चाहिए।

2. बेड के नीचे ना रखें ज्यादा सामान

आमतौर पर कम जगह होने के नाते लोग अक्सर बेड के नीचे ही इलेक्ट्रॉनिक सामान, जूते या फिर वो चीजें रख देते हैं जिनकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हालांकि फेंगशुई मान्यता के अनुसार बेड के नीचे वाला हिस्सा हमेशा खाली और साफ होना चाहिए। फेंगशुई मान्यता है कि इससे कमरे में अच्छी एनर्जी बनी रहती है। अगर बेड के नीचे चीजों को भर दिया जाएगा तो इससे नेगेटिव एनर्जी स्टक भी हो सकती है और फिर मन शांत नहीं रहेगा।

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3. बेडरूम में ना रखें ज्यादा पौधे

फेंगशुई के अनुसार बेडरूम के डेकॉर को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। डेकॉर के नाम पर यहां कुछ भी रख देना सही नहीं है। यही एक ऐसी जगह है जहां हम आराम करते हैं और मन शांत रहता है। इस जगह पर फाउंटेन वाला डेकॉर और ज्यादा पौधे वगैरह नहीं रखना चाहिए। फेंगशुई में ऐसी मान्यता है कि पानी और हरे पौधों की एनर्जी कमरे की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकती हैं जिससे आराम और शांति भंग हो सकती है। वहीं ऐसा भी माना जाता है इससे रिश्ते भी काफी हद तक प्रभावित होते हैं।

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बेडरूम में करें फेंगशुई के ये आसान उपाय

1. अपने बेडरूम को साफ रखें। नियमित रूप से यहां पर सफाई करते रहें।

2. अगर बेड के सामने शीशा लगा हुआ है तो उस पर कोई पर्दा लगा दें।

3. कोशिश करें कि बेड के नीचे कबाड़ ना इकट्ठा हो।

4. बेडरूम में अगर डेकॉर का सामान रख रहे हैं तो उसे जोड़ियों में ही रखें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
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