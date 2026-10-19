Dussehra: यहां 75 दिनों तक मनाया जाता है दशहरा, नहीं जलाया जाता रावण का पुतला; जानें अनोखी परंपरा
छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा करीब 75 दिनों तक मनाया जाता है। यहां देश के दूसरे हिस्सों की तरह रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि मां दंतेश्वरी की पूजा और आदिवासी परंपराओं के साथ यह पर्व मनाया जाता है। करीब 600 साल पुरानी इस परंपरा में रथ यात्रा और कई पारंपरिक धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं।
Dussehra: दशहरा आते ही देशभर में रावण दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जगह-जगह रामलीला का मंचन होता है और विजयादशमी पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरे की परंपरा बिल्कुल अलग है। यहां दशहरा एक-दो दिन नहीं, बल्कि करीब 75 दिनों तक मनाया जाता है। खास बात यह है कि इस दौरान रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। यहां का दशहरा भगवान राम और रावण की कथा के बजाय मां दंतेश्वरी की पूजा और आदिवासी परंपराओं से जुड़ा है।
करीब 600 साल पुरानी है परंपरा
बस्तर के दशहरे का इतिहास करीब 600 साल पुराना माना जाता है। इसकी शुरुआत 15वीं सदी में बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल से जोड़ी जाती है। जगदलपुर में होने वाला यह आयोजन अपनी अनूठी परंपराओं के लिए देशभर में जाना जाता है। आमतौर पर दशहरे को भगवान राम की रावण पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन बस्तर में इस त्योहार का स्वरूप अलग है। यहां मां दंतेश्वरी की आराधना होती है। आसपास के इलाकों से देवी-देवताओं के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल होते हैं। आदिवासी समाज की मान्यताएं और रीति-रिवाज इस उत्सव का अहम हिस्सा हैं।
क्यों नहीं जलाया जाता रावण का पुतला?
बस्तर के दशहरे में रावण दहन की परंपरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहां दशहरा रामायण में राम-रावण युद्ध से जुड़ा पर्व नहीं, बल्कि स्थानीय देवी-देवताओं की आराधना का उत्सव है। इसलिए यहां रावण का पुतला बनाने और उसे जलाने के बजाय पारंपरिक धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं। यही वजह है कि देश के दूसरे हिस्सों में दशहरे के दिन होने वाला रावण दहन बस्तर के उत्सव का हिस्सा नहीं है। यहां की पहचान देवी दंतेश्वरी की पूजा, रथ परंपरा और आदिवासी संस्कृति से है।
रथ यात्रा होती है खास
बस्तर दशहरे में रथ से जुड़ी रस्मों का खास महत्व है। लकड़ी से तैयार किए जाने वाले विशाल रथ को खींचने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। उत्सव में कई ऐसी रस्में भी होती हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। बस्तर दशहरे की शुरुआत पाट जात्रा से होती है। इसके बाद अलग-अलग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। लंबे समय तक चलने वाला यह पर्व स्थानीय लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ता है।
देशभर से पहुंचते हैं लोग
बस्तर दशहरा अब केवल स्थानीय आयोजन नहीं रह गया है। इसकी अनूठी परंपराओं को देखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग जगदलपुर पहुंचते हैं। करीब 75 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव दिखाता है कि भारत में दशहरा हर जगह एक ही तरीके से नहीं मनाया जाता। कहीं रावण दहन इसकी पहचान है, तो बस्तर में मां दंतेश्वरी की आराधना और आदिवासी संस्कृति इस पर्व का केंद्र है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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