बसंत पंचमी पर 4 ग्रहों का खास संयोग, जानें किन राशियों को होगा फायदा-नुकसान
बसंत पंचमी पर 4 ग्रहों का खास संयोग, जानें किन राशियों को होगा फायदा-नुकसान

संक्षेप:

माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी, शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन का खास महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि पंचमी तिथि पर चार ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है।

Jan 19, 2026 11:48 pm IST
Basant Panchami 2026 Horoscope: माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर साल बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी, शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन का खास महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि पंचमी तिथि पर चार ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। इस वर्ष बसंत पंचमी के दिन मकर राशि में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ विराजमान रहेंगे। चार ग्रहों का एक ही राशि में होना एक दुर्लभ योग माना जाता है। यह संयोग खास तौर पर विद्या, बुद्धि, ज्ञान, करियर और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन सुबह 6:32 बजे से शाम 5:40 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस शुभ समय में मां सरस्वती की आराधना करने से पढ़ाई-लिखाई में सफलता मिलती है, बुद्धि तेज होती है और एकाग्रता बढ़ती है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ-साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कॉपी-कलम और संगीत वाद्य यंत्रों की पूजा करने की परंपरा है। इसे शिक्षा, कला और करियर के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार, चार ग्रहों के इस संयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। जहां कुछ राशियों को इस दौरान करियर, पढ़ाई और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, वहीं कुछ राशियों को फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं, 4 ग्रहों के खास संयोग से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- इस योग से आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम करने की ऊर्जा रहेगी। नौकरी और करियर में नए मौके मिल सकते हैं। पढ़ाई या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय ठीक है। बस गुस्से और जल्दबाज़ी से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।

वृषभ राशि- पैसों और करियर के मामले में समय अच्छा रहेगा। कामकाज में स्थिरता आएगी और रुका हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार करने वालों को फायदा होगा। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए फालतू खर्च से बचें।

मिथुन राशि- पढ़ाई, नई प्लानिंग और सोच-विचार के लिए अच्छा समय है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बातचीत से काम बनेंगे, लेकिन गलतफहमी से बचना ज़रूरी है। सोच-समझकर बोलें।

कर्क राशि- करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। नई नौकरी या नई भूमिका मिल सकती है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। परिवार का साथ मिलेगा।

सिंह राशि- मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं। सरकारी काम या लीडरशिप से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। बॉस और अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अहंकार और बहस से बचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है।

कन्या राशि- काम में ध्यान अच्छा रहेगा और जिम्मेदारियां सही से निभा पाएंगे। पढ़ाई और नौकरी दोनों में सुधार होगा। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। सेहत को नज़रअंदाज़ न करें।

तुला राशि- पैसों और करियर में संतुलन बना रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। रिश्तों में बातचीत से पुरानी बातें सुलझेंगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि- हौसला और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो काम लंबे समय से अटके थे, वे पूरे हो सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेवजह किसी से उलझने से बचें।

धनु राशि- किस्मत साथ देगी। पढ़ाई, यात्रा और करियर से जुड़े काम सफल हो सकते हैं। नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पैसों का ध्यान रखें।

मकर राशि- यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए असर ज्यादा रहेगा। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या काम बढ़ने के योग हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन सेहत का ध्यान जरूर रखें।

कुंभ राशि- पैसों की स्थिति में सुधार होगा। नए मौके और नए लोगों से संपर्क बनेंगे। करियर से जुड़े बड़े फैसले सोच-समझकर लें। मन की शांति के लिए पूजा-पाठ या ध्यान फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि- मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। ध्यान और साधना से राहत मिलेगी। करियर में धीरे-धीरे सुधार आएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

