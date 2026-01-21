Hindustan Hindi News
बसंत पंचमी पर राशि अनुसार करें मंत्रों का जाप, मां सरस्वती की बरसेगी कृपा

संक्षेप:

मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए राशि अनुसार मंत्र जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। प्रत्येक राशि का अपना स्वामी ग्रह और विशेष मंत्र होता है, जिसका जाप करने से बुद्धि तेज होती है, परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, वाणी में मधुरता आती है

Jan 21, 2026 11:57 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
बसंत पंचमी हिंदू धर्म में विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा का सबसे पवित्र दिन है। इस दिन मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए राशि अनुसार मंत्र जाप करना बहुत फलदायी माना जाता है। प्रत्येक राशि का अपना स्वामी ग्रह और विशेष मंत्र होता है, जिसका जाप करने से बुद्धि तेज होती है, परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, वाणी में मधुरता आती है और जीवन में ज्ञान-समृद्धि का आगमन होता है। बसंत पंचमी पर राशि अनुसार, मंत्र जाप करने से मां सरस्वती की कृपा सीधे साधक पर बरसती है। आइए जानते हैं 12 राशियों के अनुसार बसंत पंचमी पर कौन-सा मंत्र जपना चाहिए और उसका लाभ क्या है।

मेष राशि - मंगल का प्रभाव, तेज बुद्धि के लिए

मेष राशि वालों के लिए मां सरस्वती की कृपा बुद्धि और साहस में वृद्धि करती है।

मंत्र: ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में मुख करके जप करें।

लाभ: परीक्षा में सफलता, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, वाणी में स्पष्टता आती है।

वृषभ राशि - शुक्र का प्रभाव, कला-संस्कृति के लिए

वृषभ राशि वाले कलाओं और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं।

मंत्र: ॐ ह्रीं सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा में बैठें।

लाभ: संगीत, कला, लेखन में सफलता, वाणी मधुर होती है, धन-सौभाग्य बढ़ता है।

मिथुन राशि - बुध का प्रभाव, बुद्धि-व्यापार के लिए

मिथुन राशि वाले बुद्धिमान और व्यापारिक होते हैं।

मंत्र: ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: हरे वस्त्र में पूर्व या उत्तर दिशा में जप करें।

लाभ: व्यापार में तरक्की, पढ़ाई में एकाग्रता, बुद्धि तेज होती है।

कर्क राशि - चंद्र का प्रभाव, मन की शांति के लिए

कर्क राशि वाले भावुक और संवेदनशील होते हैं।

मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: सफेद या हल्के नीले वस्त्र में पूर्व दिशा में।

लाभ: मन की अशांति दूर, भावनात्मक स्थिरता, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

सिंह राशि - सूर्य का प्रभाव, नेतृत्व के लिए

सिंह राशि वाले नेतृत्वकारी और आत्मविश्वासी होते हैं।

मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: लाल या पीले वस्त्र में पूर्व दिशा में।

लाभ: नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, सरकारी कामों में सफलता, यश प्राप्ति।

कन्या राशि – बुध का प्रभाव, विश्लेषण के लिए

कन्या राशि वाले विश्लेषणात्मक और मेहनती होते हैं।

मंत्र: ॐ बुं बुधाय सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: हरे वस्त्र में उत्तर दिशा में।

लाभ: पढ़ाई-लेखन में सफलता, नौकरी में तरक्की, बुद्धि तेज होती है।

तुला राशि - शुक्र का प्रभाव, कला-प्रेम के लिए

तुला राशि वाले कला और सौंदर्य प्रेमी होते हैं।

मंत्र: ॐ शुं शुक्राय सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: सफेद या हल्के नीले वस्त्र में पूर्व दिशा में।

लाभ: संगीत-कला में सफलता, वैवाहिक जीवन सुखी, सौंदर्य बढ़ता है।

वृश्चिक राशि - मंगल का प्रभाव, साहस के लिए

वृश्चिक राशि वाले साहसी और रहस्यमय होते हैं।

मंत्र: ॐ अं अंगारकाय सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: लाल वस्त्र में दक्षिण-पूर्व दिशा में।

लाभ: साहस बढ़ता है, शत्रु पर विजय, गुप्त ज्ञान प्राप्ति।

धनु राशि - बृहस्पति का प्रभाव, ज्ञान के लिए

धनु राशि वाले ज्ञानी और धार्मिक होते हैं।

मंत्र: ॐ बृं बृहस्पतये सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: पीले वस्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा में।

लाभ: अध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षण में सफलता, गुरु कृपा।

मकर राशि - शनि का प्रभाव, अनुशासन के लिए

मकर राशि वाले अनुशासित और मेहनती होते हैं।

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: काले या नीले वस्त्र में पश्चिम दिशा में।

लाभ: मेहनत का फल मिलता है, करियर में स्थिरता, शनि दोष कम।

कुंभ राशि - शनि का प्रभाव, नवीनता के लिए

कुंभ राशि वाले नवीन विचारों वाले होते हैं।

मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: नीले वस्त्र में उत्तर-पश्चिम दिशा में।

लाभ: नवीन विचारों में सफलता, तकनीकी क्षेत्र में तरक्की।

मीन राशि - बृहस्पति का प्रभाव, कल्पनाशीलता के लिए

मीन राशि वाले कल्पनाशील और भावुक होते हैं।

मंत्र: ॐ बृं बृहस्पतये सरस्वत्यै नमः (108 बार)

जाप विधि: पीले वस्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा में।

लाभ: कल्पनाशीलता में सफलता, आध्यात्मिक उन्नति, सृजनात्मक कार्यों में लाभ।

बसंत पंचमी पर राशि अनुसार, मंत्र जाप करने से मां सरस्वती की कृपा बरसती है। नियमित जाप से बुद्धि तेज होती है, वाणी मधुर होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इस पवित्र दिन पर अपनी राशि का मंत्र जपें और मां सरस्वती से बुद्धि-विद्या का वरदान मांगें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
