रंगभरी एकादशी से शुरू होगा बांके बिहारी मंदिर में होली का रंगोत्सव, जानें क्या है शेड्यूल और क्या है भोग
banke bihari temple holi: ठाकुरजी के रंगभरी एकादशी से होली का आनंद उठाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर होली महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं>
ठाकुरजी के रंगभरी एकादशी से होली का आनंद उठाएंगे। आपको बता दें कि विश्वविख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर होली महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। रंगभरी एकादशी के लिए दिन से लेकर होलिका दहन के दिन तक होली उत्सव बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में शुरु होगा। आपको बता दें कि इस साल रंगभरी एकादशी जिसे आमलकी एकादशी भी कहते हैं, वो 26 फरवरी को रात 08:03 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 27 फरवरी 2026 को शाम 6:02 बजे खत्म होगी, इसलिए एकादशी का पर्व 27 फरवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन से बांकेबिहारी मंदिर में रंगोत्सव शुरू होगा।
कब से कब तक क्या-क्या होगा होली रंगोत्सव शेड्यूल में
ठाकुरजी के सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रहलाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि बांकेबिहारी मंदिर में रंगोत्सव 27 फरवरी रंगभरी एकादशी से शुरू होगा, जो 2 मार्च चतुर्दशी की रात तक चलेगा।इस महोत्सव में ठाकुरजी रंग-ग़ुलाल से होली खेलेंगे।उन्होंने बताया कि पर्व के दौरान ठाकुरजी जगमोहन में भव्य सिंहासन पर विराजमान होकर दिव्य दर्शनसुख प्रदान करेंगे। वहीं होली पर्व पर जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी महाराज के होली खेलने के लिए कश्मीरी केसर, कन्नौजिया इत्र, कर्नाटकी चंदन और हाथरस से प्राकृतिक अबीर-गुलाल मंगवाया गया है। इस दिन फूलों को सुखारकर बनाए जाने वाले टेसू के फूलों के रंगों से होली खेली जाएगी।
किन चीजों का होली पर ठाकुर जी को लगेगा भोग
आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी के अनुसार होली पर्व के दृष्टिगत काबुली मेवा भी मंगाई गई, जिसका ठाकुरजी को भोग अर्पित किया जाएगा। ठाकुरजी को चाट, जलेबी व पकवानों का विशेष भोग लगाया जाएगा। इस चाट में दहीबड़ा, दही पकौड़ी, सोंठ बड़ा, सोंठ पकौड़ी, आटा-सूजी की टिकिया, पानी पूरी, समोसा, पकोड़े, गुजिया, पापड़ी, खाजा, ठोर, लठोर आदि व्यंजन प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। इस मौके पर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, पोस्त, खरबूजा के बीज, किसमिस, मुनक्का, गुलकंद, दूध-मलाई युक्त ठंडाई और आलू एवं मैदा की स्वादिष्ट जलेबियां भी ठाकुरजी को अर्पित की जाएंगी।
ठाकुर जी के होली उत्सव का शेड्यूल
उन्होंने बताया कि 2 मार्च तक लागातर रंगीली होली आयोजन के उपरांत 3 मार्च को मंदिर में डोलोत्सव (धुलैडी पर्व) मनाया जाएगा। उस दिन भगवान स्वयं होली नहीं खेलेंगे, सिर्फ़ भक्तों को धुलैडी मनाते हुए निहारेंगे। 03 मार्च को चंद्रग्रहण होने के कारण इस बार डोलोत्सव के दर्शन सीमित समय तक ही होंगे। आपको बता दें कि इस साल होली पर धुलैडी के दिन चंद्र ग्रहण है, इसलिए आम लोग होली अगले दिन 4 मार्च को होली खेलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां