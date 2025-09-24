Durga puja: बांग्ला दुर्गा पूजा के अनुसार कब होती है कलश स्थापना, जानें किन -किन पद्धतियों से होती है मां दुर्गा की पूजा

‌Durga puja vidhi: बांग्ला पद्धति से नवरात्र में पूजा का विधान अलग है। सनातन पूजा पद्धति की तरह बांग्ला पूजा पद्धति में कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि को नहीं की जाती है। इस पद्धति से पूजा करने वाले मां की कलश स्थापना पंचमी तिथि को करते है।

टना में मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अलग-अलग पद्धतियों से हो रही है। मां की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए बांग्ला, सनातन और तांत्रिक पद्धति से मां का पूजन श्रद्धालु कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र में सुबह से लेकर देर रात तक घरों, मंदिरों और पंडालों में देवी मां के मंत्र गूंज रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पीके युग बताते हैं कि अलग-अलग पूजा पद्धतियों में मां की आरती से लेकर भोग प्रसाद तक में अंतर दिखता है। वैदिक रीति से पूजा करने वाले श्रद्धालु कलश पर नारियल रखते हैं। वहीं तांत्रिक विधि से पूजा करने वाले भक्त कलश पर दीपक जलाकर दस महाविद्याओं (मां बागलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला) की पूजा करते हैं।

कलश की जगह होती है प्रतिमा : बांग्ला पद्धति से नवरात्र में पूजा का विधान अलग है। सनातन पूजा पद्धति की तरह बांग्ला पूजा पद्धति में कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि को नहीं की जाती है। इस पद्धति से पूजा करने वाले मां की कलश स्थापना पंचमी तिथि को करते है। पटना कालीबाड़ी के अशोक चक्रवर्ती बताते हैं कि बांग्ला पूजा पद्धति में कलश पूजा की जगह प्रतिमा की पूजा की मान्यता है। पंचमी को कलश स्थापना के अगले ही दिन आमंत्रण, बोधन और अधिवास की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को ही मां की प्रतिमा का पट भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। बंगाली पद्धति के अनुसार मां का बोधन करके पूजा किया जाता है। बोधन करके मां को जगाते हैं। बेल के पेड़ से पूजा की जाती है। कलश स्थापना के साथ मूर्ति पूजन की जाती है। विसर्जन के पहले बांग्ला पूजन पद्धति में सिंदूर खेला का विधान है। इसमें महिलाएं अपने सुहाग के लिए सुख-सौभाग्य और लंबी आयु का आशीर्वाद मां से मांगती हैं। तंत्र पद्धति में कलश के जल का विसर्जन किया जाता है।

अलग-अलग तरह से होता है जप तीनों पूजा पद्धतियों में अलग-अलग तरह से जप का विधान है। सनातन पद्धति में दुर्गा मंत्रों की एक माला से लेकर 108 माला के बीच श्रद्धालु अपनी क्षमतानुसार संकल्प लेकर जप करते हैं। कुछ श्रद्धालु इस दौरान दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ (एक बार में सभी अध्याय) करते हैं।

कहीं अष्टमी तो कहीं नवमी को कन्या पूजन का विधान तीनों पूजा पद्धतियों में कन्या पूजन का भी विधान अलग है। बांग्ला पद्धति से पूजा करने वाले श्रद्धालु महाष्टमी के मौके पर कन्या पूजन करते हैं। वहीं वैष्णव पूजा पद्धति से नवरात्रि की पूजा करने वाले श्रद्धालु आमतौर पर नवमी तिथि को हवन के बाद कन्या पूजन करते हैं। पंडित शंभूनाथ झा कहते हैं कि देवी भागवत महापुराण के अनुसार कन्या की अधिकतम आयु 10 वर्ष बतायी गयी है। वे कहते हैं कि सनातन पूजा पद्धति में प्रतिदिन कन्या पूजन करने का विधान है। बांग्ला पद्धति के अनुसार पांच वर्ष की कन्या का ही पूजन करते हैं। वहीं तंत्र साधक नवमी तिथि को कन्या पूजन के पहले शहनाई बजाते हैं।