केले के पत्ते से करें ये उपाय, संतान प्राप्ति के साथ ही वैवाहिक जीवन में बढ़ जाएंगी खुशियां

हिंदू धर्म में केले का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। इसका हर हिस्सा - फल, पत्ता, तना गुणकारी और पूजनीय है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में केले के पत्ते के उपाय वैवाहिक जीवन के लिए विशेष लाभदायक हैं। ये उपाय पति-पत्नी में प्रेम बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं, संतान सुख देते हैं और ससुराल में संबंध मजबूत बनाते हैं। केले का पत्ता शुक्र और गुरु ग्रह से जुड़ा है, जो सुख, समृद्धि और प्रेम का कारक है। इन उपायों को श्रद्धा से करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख उपाय।

दांपत्य जीवन के तनाव को कम करने का उपाय अगर पति-पत्नी में तनाव या कलह रहती है, तो यह उपाय करें। केले के पत्ते पर 5 छोटे दीपक रखें। हर दीपक पर कुमकुम से तिलक लगाएं। घी भरकर दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्रनाम पढ़ें। दीपक जलने के बाद पत्ता बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय मंगलवार या शुक्रवार को करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन शांत रहता है और रिश्ते में मधुरता आती है। तनाव कम होने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है।

प्रेम और सुख-समृद्धि बढ़ाने का उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और समृद्धि के लिए दिन छिपने के बाद (संध्या समय) केले के पत्ते को हल्दी से रंगें। पत्ते पर सुहाग की पांच निशानियां - सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कुमकुम और मेहंदी रखें। पूजा करें और पत्ता बहते जल में प्रवाहित करें। यह उपाय शुक्रवार को करें। इससे पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। रिश्ता मजबूत होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

ससुराल में संबंध मजबूत करने और शादी के योग बनाने का उपाय ससुराल में तालमेल न बैठ रहा हो तो केले के पत्ते पर 5 तरह के नेवैद्य (मिठाई, फल आदि) रखें। पूजा करके पत्ता गाय को खिला दें। यह उपाय गुरुवार को करें। इससे ससुराल में संबंध मजबूत होते हैं। अविवाहितों के लिए केले के पत्ते पर चंदन तिलक लगाकर पेड़ की परिक्रमा करें। पत्ता तह करके घर के मंदिर में रखें। इससे जल्द शादी के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

संतान प्राप्ति के लिए केले के पत्ते का उपाय अगर संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, तो यह उपाय बहुत फलदायी है। केले के साफ पत्ते पर चंदन से 'ॐ' लिखें। इससे पत्ता शुद्ध हो जाता है। फिर पत्ते पर पीला फूल और फल (केला) अर्पित करें। भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी का स्मरण करें और पूजा करें। यह उपाय गुरुवार या शुक्रवार को करें। नियमित करने से संतान सुख के योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। ज्योतिष में यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है।

केले के पत्ते के ये उपाय बहुत सरल हैं लेकिन श्रद्धा से करने पर बहुत फलदायी हैं। नियमितता और सच्ची भावना से करें तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और हर मुराद पूरी होगी।