छठ पूजा में बांस का सूप शुभ या पीतल का? जानें किसमें अर्घ्य देना माना जाता है सही

Chhath Puja Soop Rules: जानें छठ पूजा में बांस का सूप अधिक शुभ होता है या पीतल का। पढ़ें बांस के सूप का वंश वृद्धि से संबंध, दउरा का महत्व और अर्घ्य देने के शास्त्रीय नियम।

छठ महापर्व में बांस का सूप और दउरा केवल पूजा की सामग्री नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लोक परंपरा का हिस्सा हैं। इन्हीं में ठेकुआ, फल, नारियल और दूसरे प्रसाद सजाकर घाट तक ले जाए जाते हैं। हालांकि, अब बाजार में पीतल के सूप और दउरा भी खूब मिलते हैं। टिकाऊ होने की वजह से कई परिवार इन्हें खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि छठ पूजा में बांस का सूप अधिक शुभ है या पीतल का? क्या पीतल के सूप से भी अर्घ्य दिया जा सकता है?

छठ पूजा में बांस के सूप और दउरा का क्या है महत्व? छठ पूजा में बांस से बने सूप और दउरा का विशेष महत्व है। सूप चौड़ा और चपटा होता है, जिसमें व्रती महिलाएं ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पूजन सामग्री सजाती हैं। वहीं दउरा गहरी टोकरी होती है, जिसमें पूजा का सामान रखकर घाट तक ले जाया जाता है। परिवार के सदस्य इसे सिर पर रखकर घाट पहुंचाते हैं। बांस से बनी इन वस्तुओं का इस्तेमाल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की छठ परंपरा में लंबे समय से होता आया है। यही वजह है कि आज भी कई परिवार पूजा के लिए सबसे पहले बांस का सूप और दउरा ही खरीदते हैं।

बांस का सूप क्यों माना जाता है खास? छठ प्रकृति के प्रति आभार जताने वाला पर्व है। इसमें सूर्य, जल, धरती और फसल से प्राप्त फल-अनाज की पूजा की जाती है। ऐसे में बांस से बनी सामग्री का इस्तेमाल भी पर्व की प्रकृति से जुड़ी परंपरा को दर्शाता है। बांस स्थानीय कारीगरों की आजीविका का साधन भी है। इससे सूप, टोकरी और दूसरे घरेलू सामान तैयार किए जाते हैं। एक लोकमान्यता में बांस को वंश वृद्धि और संतान से जोड़कर भी देखा जाता है। छठ पर्व का संतान की सुख-समृद्धि और परिवार के कल्याण से संबंध जरूर माना जाता है। इसलिए इस प्रतीकात्मक अर्थ को लोकविश्वास के रूप में समझना अधिक उचित है।

क्या पीतल के सूप में भी दे सकते हैं सूर्य को अर्घ्य? बदलते समय के साथ पीतल के सूप और दउरा भी छठ पूजा का हिस्सा बन रहे हैं। पीतल टिकाऊ होता है और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कई परिवार पीढ़ियों से पीतल के पूजा पात्र संभालकर रखते हैं। कुछ जगहों पर छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप के साथ पीतल से बनी पारंपरिक सुपली का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, परिवार और क्षेत्र के अनुसार पूजा की परंपराएं अलग हो सकती हैं।

बांस और पीतल में किस सूप को दें प्राथमिकता? अगर आप छठ पूजा की पारंपरिक रीति निभाना चाहते हैं, तो बांस का सूप और दउरा इस्तेमाल करना अच्छा विकल्प है। इसमें प्रसाद सजाने और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। वहीं पीतल का सूप भी उन परिवारों के लिए विकल्प हो सकता है, जहां इसका इस्तेमाल पहले से होता रहा है। कुछ लोग पीतल के साथ कम से कम एक बांस का सूप रखने की सलाह देते हैं, ताकि पारंपरिक रीति भी बनी रहे। इसे हर जगह लागू होने वाला शास्त्रीय नियम नहीं, बल्कि एक प्रचलित परंपरा और सावधानी के तौर पर समझना चाहिए।

अर्घ्य देते समय किन बातों का रखें ध्यान? छठ पूजा में सूप के अंदर प्रसाद और फल सजाकर सूर्य देव के सामने अर्पित किए जाते हैं। अर्घ्य का जल आमतौर पर लोटे या दूसरे स्वच्छ पात्र से अर्पित किया जाता है। इसलिए सूप को प्रसाद सजाने और अर्पित करने का पारंपरिक माध्यम समझना चाहिए। चाहे आप बांस का सूप लें या पीतल का, उसकी साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री स्वच्छ होनी चाहिए और प्रसाद को श्रद्धा से सजाना चाहिए। सबसे जरूरी है कि परिवार में चली आ रही रीति और स्थानीय परंपरा का सम्मान किया जाए। छठ में दिखावे से अधिक महत्व शुद्धता, आस्था और नियमपूर्वक पूजा करने का है।

छठ महापर्व की वास्तविक सुंदरता उसकी सादगी, शुद्धता और प्रकृति के प्रति समर्पण में ही निहित है। लोक परंपराओं के अनुसार, अर्घ्य देने के लिए बांस का सूप सबसे अधिक शुभ माना जाता है।