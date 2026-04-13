Baisakhi Wishes: बैसाखी के मौके पर शेयर करें ये शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं
Baisakhi Wishes in Hindi : इस साल बैसाखी का खास त्योहार 14 अप्रैल को उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अपने दोस्तों व सगे-संबंधियों का बैसाखी का दिन स्पेशल बनाने के लिए शेयर करें बैसाखी की ये शानदार शुभकामनाएं-
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
नचले गाले हमारे साथ,
आई है बैसाखी खुशियों के साथ,
मस्ती में झूम और खीर पूरी खा,
और न कर तू दुनिया की परवाह,
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
बैसाखी आई,
अपने साथ नई खुशियां लाई
नाचो, गाओ और जश्न मनाओ
सभी को बैसाखी की लख-लख बधाई
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
नई फसल की खुशहाली
नए साल का आगाज
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
अन्नदाता की खुशहाली,
और समृद्धि के पर्व,
बैसाखी पर आप सभी को,
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सुनहरी धूप बरसात के बाद
थोड़ी सी खुशी हर बात के बाद
उसी तरह हो मुबारक आपको
बैसाखी की नई सुबह
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
चारों तरफ नई फसल की बहार है
देखो आया बैसाखी का त्योहार है
भंगड़ा, गिद्दा पाओ
खुश होकर इस दिन का जश्न मनाओ
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
आज है दिन खुशी मनाने का,
हो जाओ सब तैयार,
काट के फसल भोग गुरुद्वारे लगाने को,
सब को मुबारक हो किसान का पर्व
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सुबह से शाम तक वाहे गुरु की कृपा,
ऐसे ही गुजरे हर एक दिन,
न कभी हो किसी से गिला-शिकवा,
एक पल न गुजरे खुशियों बिन
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सुबह से शाम तक वाहे गुरु की कृपा,
ऐसे ही गुजरे हर एक दिन,
न कभी हो किसी से गिला-शिकवा,
एक पल न गुजरे खुशियों बिन
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
फूलों की महक,
गेहूं की बलियान
तितलियों की रंगत,
अपनों का प्यार
आप भी को दिल से मुबारक हो
बैसाखी का पावन त्योहार
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
न कभी हो किसी से गिला-शिकवा,
एक पल न गुजरे खुशियों बिन।
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सुनहरी धूप बरसात के बाद
थोड़ी सी खुशी हर बात के बाद
उसी तरह हो मुबारक आपको
बैसाखी की नई सुबह
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
नए दौर,
नए युग की शुरुआत
सत्यता, कर्तव्यता हो सदा साथ
बैसाखी का यह सुंदर पर्व
सदैव याद दिलाता है मानवता का पाठ
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
सुबह से शाम तक वाहे गुरु की कृपा
ऐसे ही गुजरे हर एक दिन आपका
न कभी हो किसी से गिला-शिकवा
एक पल न गुजरे खुशियों बिन
आपको और आपके परिवार को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
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साप्ताहिक राशिफल
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व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
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