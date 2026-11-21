Baikunth Chaturdashi & Hari Har Milan: जानें कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा क्यों की जाती है। पढ़ें हरि-हर मिलन की पौराणिक कथा, पूजा विधि और मंत्र।

कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष पर्व है। इस दिन दोनों देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता में इस परंपरा को हरि-हर मिलन कहा जाता है। हरि भगवान विष्णु का नाम है और हर भगवान शिव को कहा जाता है। मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी संभालने के बाद भगवान शिव इस दिन फिर से भगवान विष्णु को यह दायित्व सौंपते हैं। यही वजह है कि बैकुंठ चतुर्दशी को दोनों देवताओं के मिलन और आपसी एकता का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व की पौराणिक कथा, महत्व और पूजा विधि।

कब मनाई जाती है बैकुंठ चतुर्दशी? हिंदू पंचांग के अनुसार, बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच आता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। देश के कई हिस्सों में श्रद्धालु व्रत रखते हैं और रात में विशेष पूजन करते हैं। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी 23 नवंबर को है। काशी, उज्जैन और दूसरे प्रमुख तीर्थस्थलों के मंदिरों में भी इस अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से हरि और हर की आराधना करने से दोनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

क्यों होता है हरि-हर मिलन? जानें पौराणिक मान्यता पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। उनके विश्राम के दौरान सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव उन्हें फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार सौंपते हैं। इसी परंपरा को हरि-हर मिलन के रूप में मनाया जाता है। यह प्रसंग भगवान शिव और विष्णु के बीच किसी भेद के बजाय उनके एक-दूसरे के पूरक होने का संदेश देता है।

भगवान शिव और विष्णु की एक साथ पूजा का महत्व बैकुंठ चतुर्दशी का सबसे खास पक्ष यह है कि इस दिन शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के अनुयायी एक साथ पूजा करते हैं। भगवान शिव को संहार और परिवर्तन का देवता माना जाता है, जबकि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं। धार्मिक दृष्टि से दोनों की आराधना जीवन में संतुलन और कल्याण की कामना से जुड़ी है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को कमल के फूल और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। यह पर्व सिखाता है कि शिव और विष्णु की उपासना में भेद नहीं करना चाहिए।

बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि क्या है? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा का संकल्प लें। घर के मंदिर में दोनों देवताओं की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और मिठाई अर्पित करें। वहीं भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाएं। रात के समय दोनों देवताओं की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।

रात में पूजा और जागरण का क्यों है विधान? बैकुंठ चतुर्दशी पर रात्रि पूजा और जागरण का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि रात में भगवान शिव और विष्णु की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कई मंदिरों में इस अवसर पर हरि-हर मिलन की झांकी सजाई जाती है और भजन-कीर्तन के साथ रात्रि जागरण होता है। श्रद्धालु पूरी रात दीप जलाकर दोनों देवताओं का स्मरण करते हैं। कुछ परंपराओं में अगले दिन पूजा और दान के बाद व्रत का पारण किया जाता है। यह पर्व शिव और विष्णु के प्रति श्रद्धा के साथ-साथ धार्मिक एकता और सद्भाव का भी संदेश देता है।

बैकुंठ चतुर्दशी का यह पावन व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति में शैव और वैष्णव संप्रदायों की अटूट एकता और सामंजस्य का जीवंत प्रतीक भी है।