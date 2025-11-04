बैकुंठ चतुर्दशी आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, उपाय से लेकर सबकुछ

संक्षेप: आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इसे बैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन हरि और हर की भक्ति करने से पाप मिटते हैं, दुख-दर्द दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। काशी (वाराणसी) में इस दिन का खास उत्सव होता है।

Tue, 4 Nov 2025 07:52 AM

आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इसे बैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन हरि और हर की भक्ति करने से पाप मिटते हैं, दुख-दर्द दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। काशी (वाराणसी) में इस दिन का खास उत्सव होता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से पूजा और भव्य महाआरती की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा निशीथकाल यानी रात के समय और भगवान शिव की पूजा अरुणोदय यानी सूर्योदय से पहले की जाती है। भक्त सुबह-सुबह मणिकर्णिका घाट पर स्नान करते हैं जिसे बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी पर शिवजी को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव की। इसलिए इसे हरि–हर मिलन का दिन माना जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभ मुहूर्त चतुर्दशी तिथि शुरू: 4 नवंबर सुबह 2:05 बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त: 4 नवंबर रात 10:36 बजे

निशीथकाल पूजा मुहूर्त: रात 11:39 बजे से 12:31 बजे (5 नवंबर)

यानी कुल लगभग 52 मिनट का समय इस खास पूजा के लिए शुभ माना गया है।

पूजा सामग्री की लिस्ट- साफ कपड़े

कमल या गेंदा के फूल

तुलसी पत्ते और बेलपत्र

घी का दीपक, धूप

शुद्ध जल/गंगाजल

पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल)

खीर या मिठाई और फल

अक्ष

शंख और घंटी

पूजा विधि सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।

मंदिर या पूजा की जगह को साफ करें, चाहें तो गंगाजल छिड़क दें।

घर के मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर भगवान शिव की पूजा करें।

यह मानकर पूजा करें कि दोनों देवता एक-दूसरे की पूजा कर रहे हैं- यानी विष्णु जी शिवजी को बेलपत्र अर्पित करते हैं और शिवजी विष्णु जी को तुलसी।

अंत में आरती करें, भोग लगाएं।

उपाय- घर के बाहर दीपक जरूर जलाएं। कई लोग 365 बत्ती वाला दीपक भी जलाते हैं। मान्यता है कि इससे पूरे साल का पुण्य मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है

विष्णु जी का मंत्र- ॐ नमो नारायणाय नमः।

शिव जी का मंत्र- ॐ नमः शिवाय।