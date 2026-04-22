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Badrinath opening: कल खुलेंगे बदरीनाथ के कपाट, तीन चाबियों से खुलेगा ताला, मूर्ति पर घी के लेप का क्या है महत्व

Apr 22, 2026 09:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्मठ
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Badrinath Temple: श्री बदरीनाथ के कपाट आगामी 23 अप्रैल को प्रातः 6. 15 पर खुलने जा रहे हैं। मंगलवार को बदरीनाथ की शीतकालीन पूजा स्थली नृसिंह बदरी मंदिर में वैदिक पूजा अनुष्ठान के बाद देव डोलियां रवाना हो गई हैं।

Badrinath opening: कल खुलेंगे बदरीनाथ के कपाट, तीन चाबियों से खुलेगा ताला, मूर्ति पर घी के लेप का क्या है महत्व

श्री बदरीनाथ के कपाट आगामी 23 अप्रैल को प्रातः 6. 15 पर खुलने जा रहे हैं। मंगलवार को बदरीनाथ की शीतकालीन पूजा स्थली नृसिंह बदरी मंदिर में वैदिक पूजा अनुष्ठान के बाद देव डोलियां रवाना हो गई हैं। मंदिर की 3 चाबियां बद्रीनाथ धाम तीन चाबियों से खुलता है,सिर्फ एक चाबी से कपाट नहीं खोले जाते हैं। ये तीनों चाबियां अलग-अलग लोगों के पास होती हैं। एक चाबी टिहरी राज परिवार के कुल पुरोहित के पास है बाकी दो बद्रीनाथ धाम के हक हकूक धारी में शामिल मेहता और भंडारी लोगों के पास होती है। तीनों चाबियों को लगाकर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। जब कपाट खुलते हैं तो पुरोहित इसमें प्रवेश करते हैं। वे भगवान बदरीनाथ की मूर्ति से कंबल हटाते हैं। जब कपाट पहले बंद किए जाते थे, तो भगवान की मूर्ति पर घी का लेप किया जाता है और कपाट खुलने पर सबसे पहले इसे देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गर मूर्ति में घी में पूरी तरह लिपटा होता है, तो उस साल देश में खुशहाली आती है। घी कम है तो सूखा आता है।

ये भी पढ़ें:Kedarnath Opening: खुल गए मंदिर के कपाट, केदारनाथ से पहले किसके दर्शन जरूरी?

बीकेटीसी की अगुआई में जोशीमठ के हक-हकूकधारियों ने रावल अमरनाथ नंबूदरी व धर्माधिकारी स्वयंवर सेमवाल की मौजूदगी में प्रातः साढ़े नौ बजे नृसिंह मठांगन में महालक्ष्मी पूजन कर बदरीनाथ यात्रा के लिए देव डोलियों को बदरीनाथ के लिए ले जाने की मां लक्ष्मी और नृसिंह से अनुमति मांगी। गरुड़ की डोली और आदि शंकराचार्य की गद्दी को मठांगन में दर्शनार्थ रखा गया। लोगों ने भगवान बदरीनाथ के लेप का तेल कलश गाडू घड़े के भी दर्शन किए। 11 बजे बदरीविशाल के जयघोष के साथ गरुड़ की उत्सव मूर्ति पालकी और आदि शंकराचार्य की गद्दी को बदरीनाथ रवाना किया।

शंकराचार्य गद्दी, गाड़ू घड़ा, कुबेर और उद्धव पहुचेंगे बदरीनाथ

बुधवार को पांडुकेश्वर में रात्रि विश्राम के बाद आदि शंकराचार्य की गद्दी, गाड़ू घड़ा, उद्धव व कुबेर के चल विग्रहों के साथ बदरीनाथ पहुंचेंगे।

मठांगन से पेट्रोल पंप तक एक किमी में पुष्प वर्षा हुई

बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने बताया कि नृसिंह मठांगन से पेट्रोल पंप तक बदरीनाथ नेशनल हाईवे में जगह-जगह स्थानीय लोगों, भक्तों व स्कूली बच्चों ने पुष्प वर्षा कर डोलियों को रवाना किया। बताया कि इस बार देव डोलियों के रवाना होने से पहले नृसिंह मंदिर को फूलों से सजाया गया है। भक्तों ने मंगलवार को देव डोलियों के रवाना होने से पहले नृसिंह दर्शन किए। रावल अमरनाथ नंबूदरी ने विष्णुप्रयाग में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और भगवान बदरीनाथ की सुखद यात्रा की मनौतियां मांगी।

Anuradha Pandey

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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