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Badrinath Dham Story: बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा? जानिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कहानी

Apr 28, 2026 01:57 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा? जानिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनोखी कथा। बद्री वृक्ष बनकर मां लक्ष्मी ने कैसे विष्णु जी की रक्षा की और इस पवित्र धाम का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा। स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित बद्रीनाथ धाम की पूरी कहानी, तप्त कुंड का महत्व इस लेख में विस्तार से पढ़ें।

Badrinath Dham Story: बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा? जानिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कहानी

बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के चारधामों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थानों में से एक है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यहां भगवान विष्णु के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ का नाम भगवान विष्णु के नाम पर नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के नाम पर पड़ा है? इस धाम का नाम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनोखी तपस्या और प्रेम की कहानी से जुड़ा है।

बद्रीनाथ धाम का पौराणिक महत्व

बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे 3,133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भगवान विष्णु का प्रमुख धाम है, जहां वे बद्रीनारायण के रूप में विराजमान हैं। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में बद्रीनाथ को भगवान विष्णु की तपस्या स्थली बताया गया है। यहां ना सिर्फ विष्णु की, बल्कि उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है।

बद्रीनाथ नाम कैसे पड़ा?

एक प्राचीन कथा के अनुसार, भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में लीन थे। उस समय हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी हो रही थी। ध्यानमग्न विष्णु जी धीरे-धीरे बर्फ की चादर से ढकते जा रहे थे। उनकी यह दशा देखकर माता लक्ष्मी को अत्यंत दुख हुआ। तब माता लक्ष्मी ने बदरी नामक बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने कई सालों तक इस रूप में भगवान विष्णु की रक्षा की और कठोर तपस्या की। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बदरी वृक्ष के रूप में पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। यह देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए।

भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, 'तुमने मेरी रक्षा की और मेरी साधना को पूर्ण होने में सहायता की। इसलिए आज से यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। यहां मेरे साथ-साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी।' इसी घटना के कारण इस पवित्र धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा।

तप्त कुंड का रहस्य

बद्रीनाथ में स्थित तप्त कुंड एक चमत्कारिक कुंड है। इतनी ऊंचाई और कड़ाके की ठंड में भी इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने अग्निदेव को वरदान दिया था कि वे स्थायी रूप से इस कुंड में निवास करेंगे। श्रद्धालु बद्रीनाथ दर्शन के दौरान इस गर्म कुंड में स्नान करते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं।

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बद्रीनाथ में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा

बद्रीनाथ धाम की खास बात यह है कि यहां भगवान विष्णु (बद्रीनारायण) के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मंदिर में लक्ष्मी जी को बद्री वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। इससे यह साबित होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह धाम प्रेम, समर्पण और तपस्या का प्रतीक है।

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बद्रीनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व

बद्रीनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्म शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। चारधाम यात्रा के अंतिम धाम के रूप में यहां पहुंचकर भक्त अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथा आज भी लाखों श्रद्धालुओं को इस पवित्र स्थल की ओर खींचती है।

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बद्रीनाथ की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कितना शक्तिशाली होता है। माता लक्ष्मी का बदरी वृक्ष बनकर भगवान विष्णु की रक्षा करना और भगवान का उन्हें आशीर्वाद देना - यह प्रेम और कर्तव्य का अनुपम उदाहरण है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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