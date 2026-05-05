Bada Mangal 2026: आज पूजा सामग्री में रखें ये चीजें, इनका करें दान, भूलकर भी ना करें ये गलतियां
आज बड़ा मंगल है और इस विशेष दिन पर की गई पूजा का बहुत महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज की पूजा में किन-किन चीजों को शामिल करना है? साथ ही जानेंगे कि आज दान में क्या चीजें देना शुभ होता है। साथ ही जानेंगे कि आज किन चीजों को करने से हमें बचना है?
आज साल 2026 का पहला बड़ा मंगल है। भगवान हनुमान के भक्तों को इस खास दिन का इंतजार बेसब्री से होता है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना की जाती है। बता दें कि ज्येष्ठ माह में कुल 8 बड़े मंगलवार पड़ते हैं। माना जाता है कि पहले बड़ा मंगलवार के दिन पूरे विधि-विधान से पूजा की जाए तो भगवान हनुमान की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में पूजा में हर एक सामग्री को शामिल करना जरूरी है। वहीं आज के दिन सच्चे मन से किए गए दान से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। इसी के साथ घर में सुख-समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कि आज पहले बड़ा मंगल की पूजा में कौन-कौन सी सामग्री लगेगी। साथ ही जानेंगे कि आज किन चीजों का दान करना शुभ होता है।
क्यों मनाते हैं बड़ा मंगल?
बड़ा मंगल भगवान हनुमान की भक्ति और उनकी कृपा पाने के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से जिंदगी से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है ताकि पूरे साहस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ा जा सके। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम और हनुमानजी की पहली मुलाकात हुई थी। ऐसे में ये दिन और भी खास हो जाता है। साथ ही एक कथा ये भी है कि आज के ही दिन भगवान हनुमान ने भीम के अंहकार को तोड़ा था।
बड़ा मंगल पूजा सामग्री
दीया-बाती
घी या सरसों
अगरबत्ती या धूप
गंगाजल
लाल फूल
लाल कपड़ा
सिंदूर
चमेली का तेल
गुड़-चना
बूंदी या बेसन के लड्डू
केला
हनुमान चालीसा
जाप की माला
दान की चीजें (श्रद्धानुसार)
बड़ा मंगल पर क्या करें दान
बड़ा मंगल पर कुछ विशेष चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। आज के दिन पूड़ी-सब्जी या फिर हलवा प्रसाद के रूप में बांटना शुभ होता है। वहीं कई लोग आज के दिन लोगों को पानी या फिर शरबत भी पिलाते हैं। इससे भी काफी पुण्य मिलता है। आप लोगों को सीजनल फल भी दान के रूप में भेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बंदू के लड्डू, गुड़-चना या फिर कपड़े दान के रूप में देना अच्छा होता है। गर्मी में राहत देने वाली चीजें जैसे छाता या फिर पंखे भी आप दान में देंगे तो इससे खूब पुण्य मिलेगा।
आज ना करें ये काम
बड़ा मंगल पर किसी का अपमान ना करें। कोशिश करें कि आज के दिन किसी से लड़ाई ना हो। साथ ही आज किसी के बारे में ना तो झूठ बोलें और ना ही कोई ऐसा काम करें जिससे किसी को दुख पहुंचे। शांत रहें और पॉजिटिव ही सोचें।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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