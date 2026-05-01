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Bada Mangal 2026: पहले बड़े मंगल पर करें ये उपाय, मंगल और शनि दोष से मिलेगा छूटकारा

May 01, 2026 08:04 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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पौराणिक कहानियों के अनुसार शनिदेव और मंगलदेव हनुमान जी के भक्तों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इस कारण से अगर आप शनि की साढ़े साती, ढैय्या से पीड़ित हैं या फिर मंगलदोष की समस्या से परेशान हैं, तो आपको ज्येष्ठ माह के माह को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए।

Bada Mangal 2026: पहले बड़े मंगल पर करें ये उपाय, मंगल और शनि दोष से मिलेगा छूटकारा

ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन बजरंगबली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिकमास के दुर्लभ संयोग के कारण 4 या 5 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो 5 मई से शुरू होकर 23 जून 2026 तक चलेंगे। पौराणिक कहानियों के अनुसार शनिदेव और मंगलदेव हनुमान जी के भक्तों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। इस कारण से अगर आप शनि की साढ़े साती, ढैय्या से पीड़ित हैं या फिर मंगलदोष की समस्या से परेशान हैं, तो आपको ज्येष्ठ माह के माह को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिल सके। आइए, जानते हैं बड़ा मंगल के उपाय।

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हनुमान चालीसा का पाठ करें

बड़े मंगल के दिन ही नहीं, बल्कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से शनि और मंगल ग्रह शांत रहते हैं।

मंदिर जाकर करें पूजा

पहले बड़े मंगल के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें।

लाल आसन पर पूजा करें

इस दिन हनुमान जी को लाल आसन पर विराजमान कर विधि-विधान से पूजा करें। पूजा के बाद बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और उसे बांटें। प्रसाद में पीले, केसरिया और लाल रंग की बूंदी शामिल करना शुभ माना जाता है।

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मीठे पान का बीड़ा चढ़ाएं

हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उन्हें मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें और इसके बाद राम स्त्रोत का पाठ करें।

दान-पुण्य जरूर करें

बड़े मंगल के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार काले या लाल वस्त्र, छाता, जल, अन्न, उड़द, केले, बूंदी, इत्र और सुगंधित तेल आदि का दान करना शुभ माना जाता है।

बड़ा हनुमान का महत्व

ज्येष्ठ मास को शास्त्रों में बेहद पवित्र और पुण्य देने वाला माना गया है। इस महीने के मंगलवार खास तौर पर शुभ होते हैं, जब लोग पूजा-पाठ और मांगलिक कार्य करते हैं। मान्यता है कि इसी महीने भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, इसलिए यह समय हनुमान जी की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। तेज गर्मी के बीच जरूरतमंदों को पानी पिलाना, प्याऊ लगाना और सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इस माह में किया गया दान-पुण्य कई गुना फल देता है और जीवन में सुख-समृद्धि लाता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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