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Bada Mangal 2026: पहले बुढ़वा मंगल पर कर लें ये 5 खास उपाय, बजरंगबली बनाएंगे हर काम

Apr 29, 2026 12:30 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को पड़ रहा है। इस दिन भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। आज कुछ खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से कई तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

Bada Mangal 2026: पहले बुढ़वा मंगल पर कर लें ये 5 खास उपाय, बजरंगबली बनाएंगे हर काम

हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह का खास महत्व होता है। इस माह में आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस बार अधिकमास का दुर्लभ संयोग बनने की वजह से 4 या 5 की बजाय पूरे 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, जो अपने आप में बेहद खास हैं। इनमें पहले और अंतिम बुढ़वा मंगल का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल ज्येष्ठ माह की शुरुआत 2 मई से होकर 29 जून तक रहेगी। वहीं, पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026 को पड़ रहा है। इस दिन भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। कोई सुंदरकांड करता है, तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ। आज हम ऐसे ही कुछ खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से कई तरह के दुख खत्म हो जाते हैं। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

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बड़ा मंगल पर करें ये उपाय

कर्ज से मुक्ति के लिए
अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहें और उनकी कृपा से कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाए, तो इसके लिए आप ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में बैठकर रामरक्षास्त्रोत का पाठ करें। चूंकि हनुमान जी प्रभु राम के परम भक्त हैं, इसलिए राम नाम के जाप से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आर्थिक तंगी दूर करते हैं।

करियर में सफलता

अगर करियर में मेहनत के बावजूद भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हनुमान जी के चरणों में मीठा पान अर्पित करना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पान चढ़ाना कार्य सिद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। यह उपाय करने से करियर में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और प्रगति के रास्ते खुलते हैं।

ये भी पढ़ें:ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार कब है, क्यों ज्येष्ठ माह के मंगलवार का है इतना महत्व

इन चीजों का करें दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ मास में जल दान और हनुमान उपासना का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। चूंकि हनुमान जी 'संकटमोचन' हैं, इसलिए इस महीने में किए गए विशेष उपाय फलदायी होते हैं और बड़े से बड़े संकट को टाल देते हैं।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए

मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए हनुमान जी को इत्र तथा केवड़े की माला अर्पित करना लाभकारी माना जाता है। साथ ही, इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना भी विशेष रूप से शुभ फल देने वाला होता है।

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विवाह या मांगलिक दोष

यदि विवाह में देरी हो रही हो या मांगलिक दोष की समस्या हो, तो बड़े मंगल के दिन हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय वैवाहिक जीवन की परेशानियों और मनमुटाव को दूर करने में भी सहायक होता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
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