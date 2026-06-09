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Bada Mangal 2026: नौकरी में प्रमोशन या फिर बिजनेस में चाहते हैं तरक्की, तो शाम में हनुमान जी की जरूर चढ़ाएं ये खास चीज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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बड़े मंगल पर हनुमान जी को विशेष मीठा पान चढ़ाने से नौकरी में प्रमोशन और बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं। जानें पूजा विधि, पान बनाने का तरीका और अर्पण की सही विधि। इस अंतिम बड़े मंगल पर यह उपाय जरूर करें।

Bada Mangal 2026: नौकरी में प्रमोशन या फिर बिजनेस में चाहते हैं तरक्की, तो शाम में हनुमान जी की जरूर चढ़ाएं ये खास चीज

आज 9 जून 2026 को ज्येष्ठ माह का छठा और अधिकमास का अंतिम बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। बड़े मंगल पर हनुमान जी की पूजा का खास महत्व होता है। जो लोग नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में तरक्की, आर्थिक उन्नति या किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए बड़े मंगल पर हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाना बेहद प्रभावशाली उपाय माना जाता है। बजरंगबली इस मीठे पान से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं।

बड़े मंगल पर विशेष पान चढ़ाने का महत्व

हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करने की परंपरा बहुत पुरानी है। बड़े मंगल के दिन यह उपाय और भी शक्तिशाली हो जाता है। पान में मिठास हनुमान जी को प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। यह उपाय ना सिर्फ रुके हुए काम पूरे करता है, बल्कि नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव भी लाता है।

हनुमान जी के लिए विशेष पान कैसे बनवाएं?

हनुमान जी को चढ़ाने वाला पान बिल्कुल ताजा, मीठा और रस भरा होना चाहिए। इसमें केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरा और सुमन कतरी डलवाएं। ध्यान रहे कि इस पान में चूना, तंबाकू और सुपारी बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। पान बनाने वाले को स्पष्ट रूप से बता दें कि यह हनुमान जी के लिए विशेष पान है। पान को हल्का सा मोड़कर तैयार करें ताकि वह सुंदर और आकर्षक दिखे।

पान अर्पण करने की सही विधि

बड़े मंगल के दिन शाम को हनुमान जी की पूजा करें। पूजा के बाद पान को दोनों हाथों से उठाकर अर्पित करें। इस समय मन में भावपूर्वक अरज करें:

'हे हनुमानजी, यह मीठा पान अर्पण है। मेरे जीवन में मिठास भर दीजिए।'

हनुमान जी को पान चढ़ाने से लाभ

यह विशेष पान चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। नौकरी में अटकी हुई तरक्की, बिजनेस में रुकी हुई प्रगति, आर्थिक तंगी और हर तरह की बाधाएं दूर होने लगती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि इस उपाय से उनकी लंबे समय से अटकी हुई समस्याएं हल हो गईं। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा लाने में भी सहायक है।

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इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • पान ताजा और साफ होना चाहिए।
  • इसे चढ़ाने से पहले हाथ अच्छे से धो लें।
  • पूजा के दौरान मन को पूरी तरह शांत और सकारात्मक रखें।
  • अगले दिन सुबह पान को किसी पवित्र जगह या पीपल के नीचे रख दें।

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9 जून 2026 को पड़ रहे इस अंतिम बड़े मंगल पर हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाकर अपनी मनोकामना जरूर कहें। सच्ची श्रद्धा और सही विधि से किए गए इस उपाय से बजरंगबली की कृपा जरूर प्राप्त होगी। नौकरी हो या बिजनेस, जीवन की हर क्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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