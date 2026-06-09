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Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर आज शाम करें इन 7 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, हनुमान जी की कृपा से दूर होगी हर कष्ट-परेशानी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Bada Mangal 2026: 9 जून 2026 को अधिकमास का अंतिम बड़ा मंगल है। जानें हनुमान जी के 7 शक्तिशाली मंत्रों का जाप कैसे करें। इन मंत्रों से धन लाभ, करियर तरक्की, स्वास्थ्य और हर समस्या से मुक्ति मिलेगी।

Bada Mangal 2026: बड़े मंगल पर आज शाम करें इन 7 शक्तिशाली मंत्रों का जाप, हनुमान जी की कृपा से दूर होगी हर कष्ट-परेशानी

9 जून 2026 को ज्येष्ठ माह का छठा और अधिकमास का अंतिम बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल के तौर पर भी जाना जाता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा और जाप से बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य या बाधाओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह दिन बहुत शुभ है।

बड़े मंगल का महत्व

अधिकमास में पड़ने वाला अंतिम बड़ा मंगल सामान्य मंगलवार से कहीं ज्यादा फलदायी होता है। इस दिन हनुमान जी की आराधना से रुके काम पूरे होते हैं, शत्रु भय दूर होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय और मंत्र जाप का प्रभाव बहुत तेजी से दिखता है। आज हम आपको हनुमान जी के कुछ चमत्कारी मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप शाम में हनुमान जी की पूजा कर जाप कर सकते हैं।

धन-समृद्धि के लिए मंत्र

मंत्र: ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनः कल्पनाकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तंभनाय प्रभंजनप्राणप्रियाय महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्रधनधान्यादिविधिसम्पत्प्रदाय रामदूताय स्वाहा।

इस मंत्र का जाप करने से धन की कमी दूर होती है, नए रास्ते खुलते हैं और घर में बरकत बढ़ती है।

भय और संकट से मुक्ति का मंत्र

मंत्र: ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसमप्रभाय रामदूताय स्वाहा।

इस मंत्र के जाप से अज्ञात भय, अचानक संकट और डर दूर होता है। जीवन में सुरक्षा का आभास होता है।

शत्रु नाश के लिए मंत्र

मंत्र: ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्।

जो लोग बिना वजह शत्रु परेशान कर रहे हों, उनके लिए यह मंत्र बहुत प्रभावी है। इससे शत्रु का भय और प्रभाव समाप्त होता है।

कोर्ट-कचहरी और विवाद में विजय का मंत्र

मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः

लंबे विवाद, मुकदमे या किसी भी प्रकार के झगड़े में इस मंत्र का जाप करने से फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ती है।

सुख-शांति और समृद्धि का मंत्र

मंत्र: ॐ नमो भगवते हनुमते नमः

यह सरल मंत्र मन को शांति देता है और जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति कराता है।

तुरंत कृपा पाने का मंत्र

मंत्र: ॐ हं पवननन्दनाय स्वाहा।

सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने पर हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की पुकार सुनते हैं।

गंभीर बीमारियों से मुक्ति का मंत्र

मंत्र: ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।

पुरानी या गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र का नियमित जाप बहुत फायदेमंद है। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है।

आज पुरुषोत्तम मास के अंतिम बड़े मंगल पर इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप सच्ची श्रद्धा और नियम से करें। हनुमान जी की कृपा से ना सिर्फ संकट दूर होंगे, बल्कि जीवन में तरक्की, धन लाभ और शांति भी आएगी। बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त करने का यह उत्तम अवसर है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
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