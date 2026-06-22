अंतिम बड़े मंगल पर बजरंबली के इन 108 नामों का करें जाप, हर बाधा को दूर करेंगे हनुमान
23 जून 2026 को अंतिम बड़े मंगल पर बजरंगबली के 108 नामों का जाप करें और हर बाधा, संकट एवं भय से मुक्ति पाएं। हनुमान जी के इन शक्तिशाली नामों का जाप करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साहस बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जानिए जाप विधि और फायदे।
23 जून 2026 को ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन हनुमान जी की पूजा और उनके 108 नामों का जाप करने से विशेष फल मिलता है। बजरंगबली संकटमोचन हैं, जो भक्तों की हर बाधा दूर करते हैं। यदि आपने इस बार के बड़े मंगल पर पूजा नहीं की है, तो कल शाम को उनके 108 नामों का जाप जरूर करें। इससे भय, संकट, शनि-राहु दोष और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।
बड़े मंगल का विशेष महत्व
ज्येष्ठ मास का मंगलवार बड़ा मंगल कहलाता है। इस दिन हनुमान जी की आराधना का फल सौ गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिले थे। अंतिम बड़े मंगल पर यदि आप हनुमान जी के 108 नामों का जाप करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह दिन साहस, बल और बुद्धि बढ़ाने के लिए भी उत्तम है।
हनुमान जी के 108 नामों का जाप क्यों करें?
हनुमान जी के 108 नामों का जाप भक्त को भय से मुक्ति दिलाता है। यह जाप मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता प्रदान करता है। जो लोग साढ़ेसाती, ढैय्या या बार-बार आने वाली परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह जाप बहुत लाभकारी है। जाप से ना सिर्फ संकट दूर होते हैं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है।
हनुमान जी के 108 नाम
1. आंजनेय - ॐ आंजनेयाय नमः
2. महावीर - ॐ महावीराय नमः
3. हनुमान - ॐ हनुमते नमः
4. रामदूत - ॐ रामदूताय नमः
5. मारुतात्मज - ॐ मारुतात्मजाय नमः
6. संजीवान्न्गाहर्ता - ॐ संजीवान्न्गाहर्त्रे नमः
7. लक्ष्मणप्राणदाता - ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः
8. सीतान्वेष्णपण्डित - ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः
9. सीताशोकनिवारक - ॐ सीताशोकनिवारकाय नमः
10. रामभक्त - ॐ रामभक्ताय नमः
11. दशग्रीवकुलान्तक - ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः
12. वज्रकाय - ॐ वज्रकायाय नमः
13. महातपस - ॐ महातपस्विने नमः
14. पंचवक्त्र - ॐ पंचवक्त्राय नमः
15. चिरंजीवी - ॐ चिरंजीविने नमः
16. बलसिद्धिकर - ॐ बलसिद्धिकराय नमः
17. शूर - ॐ शूराय नमः
18. प्रभु - ॐ प्रभवे नमः
19. सर्वरोगहर - ॐ सर्वरोगहराय नमः
20. सर्वबन्धविमोक्ता - ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः
21. सर्वग्रहविनाशी - ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः
22. रामचूडामणिप्रद - ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः
23. सुग्रीवसचिव - ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः
24. विभीषणप्रियकर - ॐ विभीषणप्रियकराय नमः
25. अक्षहन्ता - ॐ अक्षहन्त्रे नमः
26. लंकापुरविदाहक - ॐ लंकापुरविदाहकाय नमः
27. कालनेमीप्रमथन - ॐ कालनेमीप्रमथनाय नमः
28. भीमसेनसहायकृत - ॐ भीमसेनसहायकृते नमः
29. वानर - ॐ वानराय नमः
30. केसरीसुत - ॐ केसरीसुताय नमः
31. तत्त्वज्ञानप्रद - ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः
32. अशोकवानिकाछेत्ता - ॐ अशोकवानिकाछेत्रे नमः
33. सर्वमायाविभंजन - ॐ सर्वमायाविभंजनाय नमः
34. परशौर्यविनाशन - ॐ परशौर्यविनाशनाय नमः
35. परमन्त्रनिराकर्ता - ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः
36. परयन्त्रप्रभेदक - ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः
37. कपीश्वर - ॐ कपीश्वराय नमः
38. परविद्यापरिहार - ॐ परविद्यापरिहाराय नमः
39. मनोजव - ॐ मनोजवाय नमः
40. गंधमादनशैलस्थ - ॐ गंधमादनशैलस्थाय नमः
41. भविष्यचतुरानन - ॐ भविष्यचतुराननाय नमः
42. कुमारब्रह्मचारी - ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः
43. रत्नकुण्डलदीप्तिमान - ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः
44. चंचलद्वालसन्नद्ध - ॐ चंचलद्वालसन्नद्धाय नमः
45. गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञ - ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः
46. महाबलपराक्रम - ॐ महाबलपराक्रमाय नमः
47. काराग्रहविमोक्ता - ॐ काराग्रहविमोक्त्रे नमः
48. शृंखलाबन्धमोचक - ॐ शृंखलाबन्धमोचकाय नमः
49. सागरोत्तारक - ॐ सागरोत्तारकाय नमः
50. महात्मा - ॐ महात्मने नमः
51. प्राज्ञ - ॐ प्राज्ञाय नमः
52. प्रतापवान - ॐ प्रतापवते नमः
53. महाकाय - ॐ महाकायाय नमः
54. परिजातद्रुमूलस्थ - ॐ परिजातद्रुमूलस्थाय नमः
55. कपिसेनानायक - ॐ कपिसेनानायकाय नमः
56. सर्वविद्यासम्पत्प्रदायक - ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः
57. सर्वमंत्रस्वरूपवान - ॐ सर्वमंत्रस्वरूपवते नमः
58. सर्वतंत्रस्वरूपी - ॐ सर्वतंत्रस्वरूपिणे नमः
59. सर्वयंत्रात्मक - ॐ सर्वयंत्रात्मकाय नमः
60. रामसुग्रीवसंधाता - ॐ रामसुग्रीवसंधात्रे नमः
61. अहिरावणमर्दन - ॐ अहिरावणमर्दनाय नमः
62. स्फटिकाभ - ॐ स्फटिकाभाय नमः
63. वागधीश - ॐ वागधीशाय नमः
64. वागीश - ॐ वागीशाय नमः
65. नव्याकृतिपण्डित - ॐ नव्याकृतिपण्डिताय नमः
66. चतुर्बाहु - ॐ चतुर्बाहवे नमः
67. दीनबंधु - ॐ दीनबंधवे नमः
68. भक्तवत्सल - ॐ भक्तवत्सलाय नमः
69. शुचि - ॐ शुचये नमः
70. वाग्मी - ॐ वाग्मिने नमः
71. दृढव्रत - ॐ दृढव्रताय नमः
72. हरिमर्कटमर्कट - ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः
73. दान्त - ॐ दान्ताय नमः
74. प्रसन्नात्मा - ॐ प्रसन्नात्मने नमः
75. शान्त - ॐ शान्ताय नमः
76. शतकण्ठमर्दन - ॐ शतकण्ठमर्दनाय नमः
77. योगी - ॐ योगिने नमः
78. रामकथालोल - ॐ रामकथालोलाय नमः
79. वज्रदंष्ट्र - ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः
80. वज्रनख - ॐ वज्रनखाय नमः
81. रुद्रवीर्यसमुद्भव - ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः
82. इन्द्रजित्प्रहितमोघब्रह्मास्त्रविनिवारक - ॐ इन्द्रजित्प्रहितमोघब्रह्मास्त्रविनिवारकाय नमः
83. पार्थध्वजाग्रसंवासी - ॐ पार्थध्वजाग्रसंवासिने नमः
84. शर्पणजरभेदक - ॐ शर्पणजरभेदकाय नमः
85. दशबाहु - ॐ दशबाहवे नमः
86. लोकपूज्य - ॐ लोकपूज्याय नमः
87. जाम्बवत्प्रीतिवर्धन - ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः
88. सिंहिकाप्राणभंजन - ॐ सिंहिकाप्राणभंजनाय नमः
89. लंकिनीभंजन - ॐ लंकिनीभंजनाय नमः
90. कामरूपी - ॐ कामरूपिणे नमः
91. पिंगलाक्ष - ॐ पिंगलाक्षाय नमः
92. वर्धमानाकपूजित - ॐ वर्धमानाकपूजिताय नमः
93. कवलिकृतमार्तण्डमण्डल - ॐ कवलिकृतमार्तण्डमण्डलाय नमः
94. महाकाय - ॐ महाकायाय नमः
95. तेजस्वी - ॐ महाद्युतये नमः
96. सिंहनादस्वनप्रद - ॐ सिंहनादस्वनप्रदाय नमः
97. सुरार्चित - ॐ सुरार्चिताय नमः
98. दैत्यकुलान्तक - ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः
99. दैत्यकार्यविद्यातक - ॐ दैत्यकार्यविद्यातकाय नमः
100. श्रीमान - ॐ श्रीमते नमः
101. रामकथाप्रिय - ॐ रामकथाप्रियाय नमः
102. श्रीरामभक्तिरसिक - ॐ श्रीरामभक्तिरसिकाय नमः
103. योगनिष्ठ - ॐ योगनिष्ठाय नमः
104. बुद्धिमान - ॐ बुद्धिमते नमः
105. वीरहनुमान - ॐ वीरहनुमते नमः
106. रामसखा - ॐ रामसखाय नमः
107. भक्तवत्सल - ॐ भक्तवत्सलाय नमः
108. श्री हनुमते - ॐ हनु हनुमते नमः
जाप से मिलने वाले लाभ
हनुमान जी के 108 नामों का जाप करने से भय, संकट और बाधाएं दूर होती हैं। यह जाप साहस, बल और बुद्धि बढ़ाता है। शनि-राहु दोष से पीड़ित लोगों को विशेष लाभ मिलता है। नियमित जाप से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होती है।
पूजा और जाप की विधि
23 जून 2026 को सुबह या शाम में स्नान कर लाल या केसरिया वस्त्र पहनें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर 108 नामों का जाप करें। जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और आरती करें। प्रसाद बांटें और गरीबों को दान दें। सच्ची श्रद्धा के साथ किया गया जाप जरूर फल देगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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