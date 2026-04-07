Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में अधिकमास के कारण इस बार बन रहा 6 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग, नोट कर लें डेट

ज्येष्ठ माह 2026 में अधिकमास के कारण इस बार 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं, जो एक दुर्लभ संयोग है। 5 मई से 23 जून 2026 तक पड़ने वाले इन बड़े मंगल की पूरी डेट लिस्ट, हनुमान जी की पूजा का महत्व और व्रत-पूजा की विधि जानिए। भक्तों के लिए यह खास अवसर संकट मोचन और मनोकामना पूर्ति के लिए बेहद फलदायी है।

हिंदू धर्म में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास के मंगलवार की आती है तो यह और भी खास हो जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी की भक्ति से संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 में अधिकमास (अधिक ज्येष्ठ) के कारण ज्येष्ठ माह में इस बार 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है।

बड़ा मंगलवार का महत्व ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस माह में हनुमान जी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। रामायण के अनुसार, भगवान श्रीराम जब माता सीता की खोज में भटक रहे थे, तब उनका हनुमान जी से पहला मिलन ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुआ था। इसी माह के मंगलवार को हनुमान जी ने लंका दहन किया और रावण का अहंकार चूर-चूर कर दिया। इसके अलावा, हनुमान जी को अमरत्व का वरदान भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार को मिला था, जिसके बाद वे चिरंजीवी हुए। इन पौराणिक घटनाओं के कारण ज्येष्ठ के मंगलवार को विशेष माना जाता है।

2026 में क्यों पड़ रहे हैं 8 बड़े मंगलवार? सामान्य तौर पर ज्येष्ठ माह में 3 या 4 मंगलवार पड़ते हैं। लेकिन 2026 में अधिकमास (अधिक ज्येष्ठ) होने के कारण ज्येष्ठ माह 60 दिन लंबा होगा। ज्येष्ठ माह 2 मई 2026 से शुरू होकर 29 जून 2026 तक चलेगा। इस लंबे माह में कुल 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, जो एक दुर्लभ संयोग है। ऐसे में भक्तों को हनुमान जी की भक्ति और साधना के लिए लंबा समय मिल रहा है।

ज्येष्ठ 2026 में बड़े मंगलवार की तिथियां 2026 में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार निम्न तिथियों को पड़ रहे हैं:

पहला बड़ा मंगल - 5 मई 2026 दूसरा बड़ा मंगल - 12 मई 2026 तीसरा बड़ा मंगल - 19 मई 2026 चौथा बड़ा मंगल - 26 मई 2026 पांचवां बड़ा मंगल - 2 जून 2026 छठा बड़ा मंगल - 9 जून 2026 सातवां बड़ा मंगल - 16 जून 2026 आठवां बड़ा मंगल - 23 जून 2026 हनुमान भक्त इन सभी तिथियों पर व्रत रखकर, पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन कर सकते हैं।

बड़ा मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा विधि बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन सुबह स्नान कर लाल या नारंगी वस्त्र पहनें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। चूरमा, बेसन के लड्डू, गुड़-चना, केला और साबुत नारियल का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें। शाम को आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत रखने वाले भक्त फलाहार करें।

अधिकमास का प्रभाव और दुर्लभ संयोग 2026 में अधिकमास की वजह से ज्येष्ठ माह लंबा हो रहा है, जिससे 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास में की गई भक्ति और दान का फल सौ गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस बार के 8 बड़े मंगलवारों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि इन दिनों में नियमित हनुमान भक्ति करें, व्रत रखें और दान-पुण्य करें।

बड़े मंगलवार पर विशेष सलाह 2026 में 8 बड़े मंगलवार का यह दुर्लभ संयोग भक्तों के लिए सुनहरा अवसर है। जितना हो सके इन दिनों व्रत रखें, मंदिर जाएं या घर पर ही भक्ति भाव से पूजा करें। भोग लगाते समय और पाठ करते समय मन में पूरी श्रद्धा रखें। गरीबों को प्रसाद बांटना और दान करना विशेष पुण्यदायी होगा।

यह साल 2026 ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवारों का खास संयोग है। इन तिथियों को नोट कर लें और हनुमान जी की भक्ति से अपने जीवन के संकटों को दूर करें।