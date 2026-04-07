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Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में अधिकमास के कारण इस बार बन रहा 6 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग, नोट कर लें डेट

Apr 07, 2026 10:34 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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ज्येष्ठ माह 2026 में अधिकमास के कारण इस बार 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं, जो एक दुर्लभ संयोग है। 5 मई से 23 जून 2026 तक पड़ने वाले इन बड़े मंगल की पूरी डेट लिस्ट, हनुमान जी की पूजा का महत्व और व्रत-पूजा की विधि जानिए। भक्तों के लिए यह खास अवसर संकट मोचन और मनोकामना पूर्ति के लिए बेहद फलदायी है।

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में अधिकमास के कारण इस बार बन रहा 6 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग, नोट कर लें डेट

हिंदू धर्म में हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ मास के मंगलवार की आती है तो यह और भी खास हो जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी की भक्ति से संकट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 में अधिकमास (अधिक ज्येष्ठ) के कारण ज्येष्ठ माह में इस बार 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है।

बड़ा मंगलवार का महत्व

ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस माह में हनुमान जी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। रामायण के अनुसार, भगवान श्रीराम जब माता सीता की खोज में भटक रहे थे, तब उनका हनुमान जी से पहला मिलन ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुआ था। इसी माह के मंगलवार को हनुमान जी ने लंका दहन किया और रावण का अहंकार चूर-चूर कर दिया। इसके अलावा, हनुमान जी को अमरत्व का वरदान भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार को मिला था, जिसके बाद वे चिरंजीवी हुए। इन पौराणिक घटनाओं के कारण ज्येष्ठ के मंगलवार को विशेष माना जाता है।

2026 में क्यों पड़ रहे हैं 8 बड़े मंगलवार?

सामान्य तौर पर ज्येष्ठ माह में 3 या 4 मंगलवार पड़ते हैं। लेकिन 2026 में अधिकमास (अधिक ज्येष्ठ) होने के कारण ज्येष्ठ माह 60 दिन लंबा होगा। ज्येष्ठ माह 2 मई 2026 से शुरू होकर 29 जून 2026 तक चलेगा। इस लंबे माह में कुल 8 मंगलवार पड़ रहे हैं, जो एक दुर्लभ संयोग है। ऐसे में भक्तों को हनुमान जी की भक्ति और साधना के लिए लंबा समय मिल रहा है।

ज्येष्ठ 2026 में बड़े मंगलवार की तिथियां

2026 में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार निम्न तिथियों को पड़ रहे हैं:

  1. पहला बड़ा मंगल - 5 मई 2026
  2. दूसरा बड़ा मंगल - 12 मई 2026
  3. तीसरा बड़ा मंगल - 19 मई 2026
  4. चौथा बड़ा मंगल - 26 मई 2026
  5. पांचवां बड़ा मंगल - 2 जून 2026
  6. छठा बड़ा मंगल - 9 जून 2026
  7. सातवां बड़ा मंगल - 16 जून 2026
  8. आठवां बड़ा मंगल - 23 जून 2026

हनुमान भक्त इन सभी तिथियों पर व्रत रखकर, पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन कर सकते हैं।

बड़ा मंगलवार पर हनुमान जी की पूजा विधि

बड़े मंगलवार को हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन सुबह स्नान कर लाल या नारंगी वस्त्र पहनें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। चूरमा, बेसन के लड्डू, गुड़-चना, केला और साबुत नारियल का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें। शाम को आरती करें और प्रसाद बांटें। व्रत रखने वाले भक्त फलाहार करें।

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अधिकमास का प्रभाव और दुर्लभ संयोग

2026 में अधिकमास की वजह से ज्येष्ठ माह लंबा हो रहा है, जिससे 8 बड़े मंगलवार पड़ रहे हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास में की गई भक्ति और दान का फल सौ गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस बार के 8 बड़े मंगलवारों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि इन दिनों में नियमित हनुमान भक्ति करें, व्रत रखें और दान-पुण्य करें।

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बड़े मंगलवार पर विशेष सलाह

2026 में 8 बड़े मंगलवार का यह दुर्लभ संयोग भक्तों के लिए सुनहरा अवसर है। जितना हो सके इन दिनों व्रत रखें, मंदिर जाएं या घर पर ही भक्ति भाव से पूजा करें। भोग लगाते समय और पाठ करते समय मन में पूरी श्रद्धा रखें। गरीबों को प्रसाद बांटना और दान करना विशेष पुण्यदायी होगा।

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यह साल 2026 ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवारों का खास संयोग है। इन तिथियों को नोट कर लें और हनुमान जी की भक्ति से अपने जीवन के संकटों को दूर करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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