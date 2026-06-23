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Bada Mangal 2026: अंतिम बड़े मंगल का ना चूकने दें अवसर, शाम में जरूर करें ये 5 उपाय

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Bada Mangal 2026: 23 जून को पड़ रहे अंतिम बड़े मंगल का अवसर ना चूकें। शाम में हनुमान जी को चढ़ाएं ये 5 खास चीजें और करें शक्तिशाली उपाय। बजरंगबली की कृपा से दूर होंगे सभी संकट, मिलेगी सुख-समृद्धि और शांति।

Bada Mangal 2026: अंतिम बड़े मंगल का ना चूकने दें अवसर, शाम में जरूर करें ये 5 उपाय

Last Bada Mangal 2026: आज 23 जून 2026 को ज्येष्ठ माह का आठवां और अंतिम बड़ा मंगल है। हिंदू धर्म में बड़े मंगल को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का बेहद शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा और उपाय व्यक्ति के जीवन से संकटों को दूर कर सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग खोल देते हैं। साल 2026 का यह अंतिम बड़ा मंगल खास है। अगर आप भी जीवन की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस अवसर को हाथ से ना जाने दें।

बड़े मंगल का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष, शनि दोष और राहु-केतु की बाधाएं शांत होती हैं। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख, आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शाम का समय भी हनुमान आराधना के लिए बहुत शुभ है।

1. चमेली के तेल और सिंदूर का चोला

हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बेहद प्रिय है। आज बड़े मंगल की शाम मंदिर जाएं और उन्हें चमेली के तेल में मिला सिंदूर अर्पित करें। पहले उनके चरणों में सिंदूर लगाएं, फिर पूरे विग्रह पर चढ़ाएं। इस उपाय से कुंडली के मंगल दोष शांत होते हैं और दुर्घटना तथा शत्रु भय से रक्षा होती है।

2. पीपल के पत्तों पर 'राम' नाम की माला

सुबह स्नान के बाद 11 अखंड पीपल के पत्ते तोड़ें। उन्हें साफ पानी से धोकर चंदन या कुमकुम से हर पत्ते पर 'श्री राम' लिखें। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है और रुका हुआ पैसा वापस आने में मदद करता है।

3. बूंदी-बेसन लड्डू का भोग और बंदरों को दान

हनुमान जी को बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इसे गरीबों और जरूरतमंदों में प्रसाद के रूप में बांट दें। साथ ही बंदरों को केला और चना खिलाएं। इस उपाय से मानसिक तनाव, शत्रु बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।

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4. सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ

शाम को घर या मंदिर में बैठकर पूर्ण श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करें। अगर समय कम हो, तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। पाठ के दौरान चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है।

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5. राम रक्षा स्तोत्र पाठ और लाल कपड़े का दान

हनुमान जी श्री राम की भक्ति में रहते हैं, इसलिए इस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र, मसूर की दाल या तांबे के बर्तन दान करें। यह उपाय गंभीर बीमारियों से राहत दिलाता है और परिवार में सुख-शांति स्थापित करता है।

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अंतिम बड़े मंगल का पूरा फल कैसे पाएं?

23 जून 2026 को पूरे दिन सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी के प्रति कटु वचन ना बोलें। शाम की पूजा के बाद गरीबों को दान जरूर करें। सच्ची श्रद्धा और नियमित उपायों से हनुमान जी हर संकट में साथ देते हैं। इस अंतिम बड़े मंगल को खास बनाएं और बजरंगबली की कृपा प्राप्त करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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