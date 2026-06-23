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Bada Mangal 2026: रात में हनुमान जी के इन 3 गुप्त मंत्रों का करें जाप, मिलेगा संकटों से छूटकारा

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Bada Mangal 2026: 23 जून की रात हनुमान जी के इन 3 गुप्त और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें। मानसिक तनाव, शत्रु बाधा और करियर रुकावटों से मुक्ति पाने के लिए अंतिम बड़े मंगल की रात विशेष जाप विधि। जानिए मंत्र और जाप के नियम।

Bada Mangal 2026: रात में हनुमान जी के इन 3 गुप्त मंत्रों का करें जाप, मिलेगा संकटों से छूटकारा

आज 23 जून 2026, ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगल है। हनुमान भक्तों के लिए पूरे साल के लिए यह आखिरी और सबसे खास मौका है। अगर आप लंबे समय से मानसिक तनाव, अज्ञात भय, शत्रु परेशानी या करियर में रुकावटें आपको परेशान कर रही हैं, तो आज की रात बजरंगबली की विशेष कृपा पाने का सुनहरा अवसर है। मान्यता है कि बड़े मंगल की रात को हनुमान जी के कुछ गुप्त और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से संकट चुटकियों में दूर हो सकते हैं।

बड़े मंगल की रात का खास महत्व

ज्येष्ठ का अंतिम बड़ा मंगल हनुमान भक्ति के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बड़े मंगल पर दिन और रात की पूजा-आराधना का फल पूरे साल की पूजा से भी ज्यादा मिलता है। इस रात हनुमान जी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। जो लोग दिन भर व्यस्त रह गए, वे आज रात को शांत मन से मंत्र जाप कर सकते हैं।

मानसिक तनाव और डर से मुक्ति का मंत्र

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और रात को अज्ञात भय लगना आम हो गया है। अगर आपका मन भी अशांत रहता है तो इस मंत्र का जाप करें:

ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।

यह मंत्र मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में बेहद प्रभावी है। रात को 108 बार या जितना हो सके जाप करने से मस्तिष्क की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नींद भी अच्छी आती है।

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शत्रु बाधा और मुकदमों से छुटकारा का मंत्र

अगर कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय हैं या कोर्ट-कचहरी, जमीन-जायदाद के विवाद आपको परेशान कर रहे हैं, तो पंचमुखी हनुमान का यह उग्र मंत्र आज रात जपें:

पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमानते तं तं तं तं तं सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा।

इस मंत्र के जाप से शत्रुओं के षड्यंत्र विफल होते हैं और कानूनी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलते हैं।

करियर, धन और तरक्की का महामंत्र

कड़ी मेहनत के बावजूद तरक्की न मिल रही हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो या कर्ज का बोझ बढ़ रहा हो, तो इस मंत्र का जाप करें:

ॐ मारुताय नमः या मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन।

यह मंत्र सोई हुई किस्मत को जगाता है, बंद पड़े रास्ते खोलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत करता है। आज रात इसका जाप करने से हनुमान जी भक्त के जीवन से दरिद्रता का नाश करते हैं।

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मंत्र जाप की सरल और प्रभावी विधि

आज रात 8 बजे से 11 बजे के बीच का समय जाप के लिए सबसे अच्छा है। लाल या पीले वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़-चना या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। तुलसी या लाल चंदन की माला से कम से कम 108 बार जाप करें। जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और अपनी समस्याएं उन्हें समर्पित कर दें।

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आज की यह रात अगर सच्ची श्रद्धा के साथ जाप करें, तो बजरंगबली आपकी बात जरूर सुनेंगे। संकटों से छुटकारा पाने का यह अंतिम मौका हाथ से ना जाने दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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