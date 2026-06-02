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Bada Mangal 2026: पांचवें बड़ें मंगल पर आज शाम बजरंगबली को लगाएं इन 5 चीजों का भोग, हनुमत कृपा से पूरी होगी हर मनोकामना

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Bada Mangal 2026: 2 जून 2026 को पांचवां बड़ा मंगल है। जानें आज शाम हनुमान जी को बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू, पान, चूरमा और केला चढ़ाने का महत्व और विधि। हनुमत कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी।

Bada Mangal 2026: पांचवें बड़ें मंगल पर आज शाम बजरंगबली को लगाएं इन 5 चीजों का भोग, हनुमत कृपा से पूरी होगी हर मनोकामना

2 जून 2026, मंगलवार को ज्येष्ठ माह का पांचवां बड़ा मंगल है। हिंदू धर्म में बड़े मंगल के दिन संकटमोचन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली को प्रिय चीजों का भोग लगाने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी संकट दूर हो जाते हैं और अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पांचवें बड़े मंगल पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए शाम के समय इन 5 चीजों का भोग जरूर लगाएं।

बड़े मंगल का महत्व

बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह के मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवां बड़ा मंगल विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है।

1. बूंदी या बूंदी के लड्डू

हनुमान जी को लाल या पीली बूंदी तथा बूंदी के लड्डू का भोग बेहद प्रिय है। पांचवें बड़े मंगल पर यह भोग लगाने से कुंडली में मंगल दोष शांत होता है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। बूंदी का भोग लगाते समय हनुमान जी से अपनी मनोकामना साफ-साफ कहें।

2. बेसन के लड्डू

बेसन के लड्डू हनुमान जी को बहुत पसंद हैं। इस भोग को लगाने से काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जो लोग लंबे समय से किसी काम में अड़चन महसूस कर रहे हैं, उन्हें इस भोग के साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए।

3. पान का बीड़ा

बड़े मंगल के दिन हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ और इलायची डालें, लेकिन चूना, तंबाकू या सुपारी बिल्कुल ना डालें। यह भोग संकटमोचन हनुमान जी को अर्पित करने से बड़ी से बड़ी समस्या शीघ्र दूर हो जाती है।

4. चूरमा

गेहूं के आटे, शुद्ध देसी घी और गुड़ या चीनी से बना चूरमा बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। इस भोग को लगाने से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। चूरमा भोग के साथ तुलसी का पत्ता जरूर रखें।

5. केला

हनुमान जी को केले का भोग लगाना आसान और प्रभावी उपाय है। इससे मानसिक परेशानियां दूर होती हैं और भक्तों को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। केला अर्पित करते समय हनुमान जी से अपनी इच्छा बताएं।

भोग लगाते समय जरूरी बातें

हनुमान जी का भोग तब तक पूरा नहीं माना जाता, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता ना हो। इसलिए हर भोग के ऊपर एक तुलसी दल जरूर रखें। पूजा के समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

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बड़े मंगल पर इन नियमों का पालन करें

  • पूजा हमेशा साफ-सुथरे कपड़ों में करें।
  • पूजा के दौरान मन को पूरी तरह शांत रखें।
  • शाम को सूर्यास्त के बाद कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें।
  • हनुमान जी की पूजा के बाद प्रसाद जरूर बांटें।

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हनुमत कृपा से पूरी होगी मनोकामना

पांचवां बड़ा मंगल 2026 हनुमान भक्तों के लिए खास अवसर है। अगर आप सच्चे मन से इन 5 चीजों का भोग लगाते हैं और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। संकटमोचन हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

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आज शाम को इन 5 आसान उपायों को अपनाकर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करें और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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