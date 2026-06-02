Bada Mangal 2026: पांचवें बड़ें मंगल पर आज शाम बजरंगबली को लगाएं इन 5 चीजों का भोग, हनुमत कृपा से पूरी होगी हर मनोकामना

Bada Mangal 2026: 2 जून 2026 को पांचवां बड़ा मंगल है। जानें आज शाम हनुमान जी को बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू, पान, चूरमा और केला चढ़ाने का महत्व और विधि। हनुमत कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी।

2 जून 2026, मंगलवार को ज्येष्ठ माह का पांचवां बड़ा मंगल है। हिंदू धर्म में बड़े मंगल के दिन संकटमोचन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन बजरंगबली को प्रिय चीजों का भोग लगाने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी संकट दूर हो जाते हैं और अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पांचवें बड़े मंगल पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए शाम के समय इन 5 चीजों का भोग जरूर लगाएं।

बड़े मंगल का महत्व बड़ा मंगल ज्येष्ठ माह के मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवां बड़ा मंगल विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इस दिन हनुमान जी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है।

1. बूंदी या बूंदी के लड्डू हनुमान जी को लाल या पीली बूंदी तथा बूंदी के लड्डू का भोग बेहद प्रिय है। पांचवें बड़े मंगल पर यह भोग लगाने से कुंडली में मंगल दोष शांत होता है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। बूंदी का भोग लगाते समय हनुमान जी से अपनी मनोकामना साफ-साफ कहें।

2. बेसन के लड्डू बेसन के लड्डू हनुमान जी को बहुत पसंद हैं। इस भोग को लगाने से काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। जो लोग लंबे समय से किसी काम में अड़चन महसूस कर रहे हैं, उन्हें इस भोग के साथ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए।

3. पान का बीड़ा बड़े मंगल के दिन हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ और इलायची डालें, लेकिन चूना, तंबाकू या सुपारी बिल्कुल ना डालें। यह भोग संकटमोचन हनुमान जी को अर्पित करने से बड़ी से बड़ी समस्या शीघ्र दूर हो जाती है।

4. चूरमा गेहूं के आटे, शुद्ध देसी घी और गुड़ या चीनी से बना चूरमा बजरंगबली को अत्यंत प्रिय है। इस भोग को लगाने से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। चूरमा भोग के साथ तुलसी का पत्ता जरूर रखें।

5. केला हनुमान जी को केले का भोग लगाना आसान और प्रभावी उपाय है। इससे मानसिक परेशानियां दूर होती हैं और भक्तों को सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। केला अर्पित करते समय हनुमान जी से अपनी इच्छा बताएं।

भोग लगाते समय जरूरी बातें हनुमान जी का भोग तब तक पूरा नहीं माना जाता, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता ना हो। इसलिए हर भोग के ऊपर एक तुलसी दल जरूर रखें। पूजा के समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

बड़े मंगल पर इन नियमों का पालन करें पूजा हमेशा साफ-सुथरे कपड़ों में करें।

पूजा के दौरान मन को पूरी तरह शांत रखें।

शाम को सूर्यास्त के बाद कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें।

हनुमान जी की पूजा के बाद प्रसाद जरूर बांटें।

हनुमत कृपा से पूरी होगी मनोकामना पांचवां बड़ा मंगल 2026 हनुमान भक्तों के लिए खास अवसर है। अगर आप सच्चे मन से इन 5 चीजों का भोग लगाते हैं और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो बजरंगबली आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। संकटमोचन हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

आज शाम को इन 5 आसान उपायों को अपनाकर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करें और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाएं।