Bada Mangal 2026: 19 मई को तीसरे बड़े मंगल पर ऐसे करें हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली को ये 5 चीजें चढ़ाने से चमकेगी किस्मत
19 मई 2026 को ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। इस बार बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। तीसरे बड़े मंगल पर बजरंगबली को कुछ विशेष चीजें चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरे बड़े मंगल पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें और क्या चढ़ाएं
ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को मनाया जाने वाला बड़ा मंगल भगवान हनुमान की विशेष आराधना का दिन होता है। इस बार तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026 को है, जो कि पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार, पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए इस तीसरे बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना जा रहा है।
पुरुषोत्तम मास में तीसरे बड़े मंगल का महत्व
पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी विष्णु भक्त हैं, इसलिए इस मास में उनकी आराधना से दोनों भगवानों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं।
हनुमान जी की पूजा विधि
बड़े मंगल के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर को साफ करें और लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, बूंदी के लड्डू, केला, गुड़-चना और पान का बीड़ा अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और हनुमान चालीसा का 11 या 21 बार पाठ करें। अंत में आरती करें और अपनी मनोकामना सच्चे मन से कहें।
बजरंगबली को चढ़ाएं ये 5 विशेष चीजें
- सिंदूर और चमेली का तेल - हनुमान जी का चोला चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है।
- बूंदी के लड्डू - हनुमान जी को सबसे प्रिय नैवेद्य है, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
- केला और गुड़-चना - यह भोग संतान सुख और स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है।
- लाल फूल - लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, इससे शत्रु भय दूर होता है।
- पान का बीड़ा - कुछ परंपराओं में पान अर्पित करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं।
बड़े मंगल के शुभ फल
इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। आर्थिक परेशानी, नौकरी में रुकावट, स्वास्थ्य समस्या, शत्रु भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाला यह तीसरा बड़ा मंगल विशेष रूप से शक्तिशाली है, इसलिए जो लोग लंबे समय से कोई समस्या झेल रहे हैं, उन्हें इस दिन व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए।
बड़े मंगल पर सावधानियां और उपाय
- पूजा के समय मन को शांत रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें।
- इस दिन व्रत रखना बहुत शुभ होता है। व्रत में केवल फलाहार या केवल दूध-फल ग्रहण करें।
- हनुमान चालीसा का पाठ घर में सभी सदस्य मिलकर करें।
- शाम को हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाएं और प्रसाद वितरित करें।
19 मई 2026 को तीसरे बड़े मंगल पर अगर आप इन उपायों को श्रद्धा के साथ करेंगे, तो बजरंगबली की कृपा जरूर मिलेगी। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें, वे हर संकट में आपके साथ खड़े होंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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