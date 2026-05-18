Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bada Mangal 2026: 19 मई को तीसरे बड़े मंगल पर ऐसे करें हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली को ये 5 चीजें चढ़ाने से चमकेगी किस्मत

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

19 मई 2026 को ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। इस बार बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। तीसरे बड़े मंगल पर बजरंगबली को कुछ विशेष चीजें चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरे बड़े मंगल पर हनुमान जी की पूजा कैसे करें और क्या चढ़ाएं

Bada Mangal 2026: 19 मई को तीसरे बड़े मंगल पर ऐसे करें हनुमान जी की पूजा, बजरंगबली को ये 5 चीजें चढ़ाने से चमकेगी किस्मत

ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को मनाया जाने वाला बड़ा मंगल भगवान हनुमान की विशेष आराधना का दिन होता है। इस बार तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026 को है, जो कि पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार, पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए इस तीसरे बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ माना जा रहा है।

पुरुषोत्तम मास में तीसरे बड़े मंगल का महत्व

पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी विष्णु भक्त हैं, इसलिए इस मास में उनकी आराधना से दोनों भगवानों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं।

हनुमान जी की पूजा विधि

बड़े मंगल के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर को साफ करें और लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, बूंदी के लड्डू, केला, गुड़-चना और पान का बीड़ा अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और हनुमान चालीसा का 11 या 21 बार पाठ करें। अंत में आरती करें और अपनी मनोकामना सच्चे मन से कहें।

बजरंगबली को चढ़ाएं ये 5 विशेष चीजें

  1. सिंदूर और चमेली का तेल - हनुमान जी का चोला चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है।
  2. बूंदी के लड्डू - हनुमान जी को सबसे प्रिय नैवेद्य है, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
  3. केला और गुड़-चना - यह भोग संतान सुख और स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है।
  4. लाल फूल - लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, इससे शत्रु भय दूर होता है।
  5. पान का बीड़ा - कुछ परंपराओं में पान अर्पित करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं।

ये भी पढ़ें:Aaj Ka Ank Jyotish 18 May 2026: कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए आज का दिन?

बड़े मंगल के शुभ फल

इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। आर्थिक परेशानी, नौकरी में रुकावट, स्वास्थ्य समस्या, शत्रु भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाला यह तीसरा बड़ा मंगल विशेष रूप से शक्तिशाली है, इसलिए जो लोग लंबे समय से कोई समस्या झेल रहे हैं, उन्हें इस दिन व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:Quote of the Day: मूर्ख से लेकर विद्वान सफलता की राह में इन लोगों से होगा सामना

बड़े मंगल पर सावधानियां और उपाय

  • पूजा के समय मन को शांत रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें।
  • इस दिन व्रत रखना बहुत शुभ होता है। व्रत में केवल फलाहार या केवल दूध-फल ग्रहण करें।
  • हनुमान चालीसा का पाठ घर में सभी सदस्य मिलकर करें।
  • शाम को हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाएं और प्रसाद वितरित करें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती कब तक, जानें कैसे रहेंगे आने वाले महीने और आसान उपाय

19 मई 2026 को तीसरे बड़े मंगल पर अगर आप इन उपायों को श्रद्धा के साथ करेंगे, तो बजरंगबली की कृपा जरूर मिलेगी। इस शुभ अवसर पर हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करें, वे हर संकट में आपके साथ खड़े होंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Bada mangal mangalwar ke totke vashikaran Hindu अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने