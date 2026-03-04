अयोध्या राम मंदिर में दिखी होली की झलक, पगड़ी और पिचकारी के साथ दिखा रामलला का मनमोहक रूप
आज होली के उत्सव पर अयोध्या में अलग ही रौनक देखने को मिली। राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया गया। होली के मौके पर रामलला का अद्धभुत रूप देखने को मिला।
Ram Mandir Holi Celebration Today: देश भर में आज 4 मार्च को होली का जश्न मनाया गया है। हर जगह की परंपरा थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन इस पर्व पर हर तरह उल्लास और उत्साह ही देखने को मिलता है। मंदिरों में भी आज के दिन अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बात की जाए भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या की तो आज होली के मौके पर यहां की रंगत अलग ही नजर आई। होली के मौके पर रामलला रंगबिरंगी पगड़ी में दिखाई दिए। वहीं उनके हाथ में पिचकारी भी नजर आई। आज के दिन रामलला को भोग के साथ-साथ अबीर और गुलाब भी अर्पित किया गया। होली की रौनक अयोध्या में सरयू के घाट पर भी नजर आई।
किया गया रामलला का विशेष श्रृंगार
आज होली के अवसर पर आज रामलला का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। लोगों ने इस अद्भुत और दिव्य श्रृंगार में भगवान राम के दर्शन किए हैं। पगड़ी में रामलला का अलौकिक रूप देखते ही बन रहा था। वहीं उनके हाथ में दिख रही पिचकारी हर किसी का मन आसानी से मोहने के लिए काफी है। कल चंद्रमा ग्रहण पर कुछ समय के लिए मंदिर के पट बंद थे। तो वहीं आज मंदिर में दिन भर रौनक देखने को मिली। आज मंदिर के पट खुलने के बाद आसपास का नजारा देखने ही लायक था। हर तरह जयश्रीराम की ही आवाज सुनाई दी। वहीं लोगों ने भगवान को अबीर-गुलाल अर्पित करते हुए होली मनाई।
सरयू घाट तक दिखी रौनक
अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर में ही नहीं बल्कि यहां के सरयू घाट पर भी आज अलग ही रौनक देखने को मिली। घाट पर आज कई लोगों की भीड़ नजर आई। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ ही नजर आया। साधु-संतों ने यहां पर फाग और चौताल भी गाया और महिलाएं फाग के गीत गाती दिखी, जिससे माहौल और भी खूबसूरत हो गया। यहां पर मौजूद लगभग सभी मंदिरों में आज भोग के साथ-साथ अबीर और गुलाल अर्पित किए गया है। मंदिर में मौजूद लोगों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामना दी।
हिंदू मुस्लिम समाज ने दिया संदेश
आज की खास बात तो ये रही है कि यहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर होली खेली और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। लोगों ने एक-दूसरे को रंग लगाकर समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। होली पर इस तरह का नजारा देखना वाकई में अद्भुत होता है।
