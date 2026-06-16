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अयोध्या में रामलला को लगा दुनिया के सबसे महंगे आम का भोग, लाखों में है इसकी कीमत

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर में रामलला को दुनिया के सबसे महंगे आम 'मियाजाकी' का भोग चढ़ाया गया। एक फल की कीमत लगभग 1 लाख रुपये और एक किलो की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये तक है। जानिए पूरी कहानी।

अयोध्या में रामलला को लगा दुनिया के सबसे महंगे आम का भोग, लाखों में है इसकी कीमत

अयोध्या धाम में भगवान रामलला को दुनिया के सबसे महंगे आम का भोग लगाया गया है। यह आम जापान की प्रसिद्ध मियाजाकी किस्म का है, जिसे 'एग ऑफ द सन' (सूरज का अंडा) भी कहा जाता है। एक किलो आम की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक है, जबकि एक फल की कीमत करीब 1 लाख रुपये आंकी गई है।

दुनिया का सबसे महंगा आम

मियाजाकी आम अपनी असाधारण मिठास, रस, फाइबर और विटामिन से भरपूर होने के कारण पूरी दुनियाा में मशहूर है। इसकी खासियत यह है कि इसमें फाइबर बहुत अधिक होता है और स्वाद इतना मीठा होता है कि एक बार खाने के बाद दूसरा आम खाने का मन नहीं करता है। जापान में इसे राजसी फल माना जाता है। भारत में इसकी खेती बहुत कम जगहों पर होती है, इसलिए इसकी दुर्लभता और कीमत दोनों बहुत ज्यादा है।

अयोध्या के किसान की मेहनत

अयोध्या के स्थानीय किसान ओमप्रकाश सिंह ने लगभग दो साल पहले इस जापानी पेड़ को लगाया था। पेड़ अच्छी तरह से यहां के वातावरण में ढल गया और इस मौसम में इसमें लगभग एक दर्जन फल लगे। हर फल का वजन 150 से 300 ग्राम के बीच है। ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि यह पहली बार हुआ है, जब अयोध्या में इस किस्म का आम लगा है।

रामलला को पहला भोग

परंपरा के अनुसार, पहला पका हुआ आम भगवान राम को अर्पित किया गया। सोमवार को स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ इस दुर्लभ फल को रामलला के चरणों में चढ़ाया गया। फल के साथ तुलसी का पत्ता भी अर्पित किया गया। ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि गुरु परंपरा के अनुसार, पहली फसल हमेशा देवता को चढ़ाई जाती है।

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मियाजाकी का भोग भावनात्मक महत्व

राम मंदिर में इस महंगे आम का भोग चढ़ना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि भक्ति और समृद्धि का सुंदर प्रतीक है। अयोध्या अब विश्व स्तर की दुर्लभ चीजों को भी अपनी संस्कृति में समाहित कर रही है। इस घटना से भक्तों में काफी उत्साह है। यह दिखाता है कि भगवान राम की नगरी में भक्ति भाव के साथ आधुनिकता का मेल भी संभव है।

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अयोध्या में रामलला को चढ़ाया गया यह महंगा आम ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भक्ति और खेती में कुछ नयापन लाने का सुंदर संगम है। ओमप्रकाश सिंह की यह कोशिश सराहनीय है। उन्होंने विदेशी आम की खेती का जोखिम उठाया और सफलता पाई।

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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