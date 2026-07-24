August Rashifal 2026: अगस्त में इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और धन में मिल सकते हैं बड़े मौके
अगस्त का महीना वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होने की संभावना है और परिवार के साथ भी सुखद समय बीत सकता है।
August Rashifal 2026: जुलाई खत्म होने वाला है और अब लोगों की नजर अगस्त के महीने पर है। हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगस्त में ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 5 राशियों के लिए यह महीना ज्यादा अच्छा रह सकता है। नौकरी, कारोबार और पैसों के मामले में इन राशियों को अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आपके कुछ काम लंबे समय से अटके हैं तो उनके पूरे होने की भी उम्मीद है।
आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए अगस्त का महीना शुभ रहेगा
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त राहत लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से अगर किसी काम में रुकावट आ रही थी तो अब रास्ता खुल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। कारोबार में भी फायदा होने के संकेत हैं। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त नई शुरुआत का महीना साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। व्यापार में नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जिसका फायदा आगे चलकर मिलेगा। खर्च जरूर रहेंगे, लेकिन आमदनी भी बढ़ने के योग हैं।
सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों का आत्मविश्वास इस महीने बढ़ा रहेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बन रही है। कारोबार में नए ऑर्डर या नए ग्राहक मिल सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहने के संकेत हैं।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए अगस्त का महीना राहत देने वाला रह सकता है। जो काम लंबे समय से पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनमें सफलता मिलने की उम्मीद है। नौकरी और बिजनेस दोनों में मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियां रहेंगी और रिश्तों में पहले से ज्यादा मिठास आएगी।
मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए अगस्त कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। किसी पुराने निवेश से फायदा होने की भी संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। घर-परिवार का सहयोग भी मिलता रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि