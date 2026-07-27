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August Rashifal 2026: अगस्त में इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक किसका कैसा रहेगा पूरा महीना

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगस्त 2026 कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। इस महीने ग्रहों की चाल का असर करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि के लोगों को करियर व आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं।

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राशिफल 11 जनवरी 2026

August Rashifal 2026: अगस्त का महीना ज्योतिष की दृष्टि से कई राशियों के लिए बदलाव लेकर आ सकता है। इस दौरान ग्रहों की चाल में होने वाले परिवर्तन का असर करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के लिए नई शुरुआत के योग बनेंगे, तो कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है।

यदि आप जानना चाहते हैं कि अगस्त का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, तो पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का मासिक राशिफल-

मेष राशि- अगस्त में आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

वृषभ राशि- महीने की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। नौकरी करने वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य में लापरवाही न करें।

मिथुन राशि- करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका काम पूरा होने की संभावना है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

कर्क राशि- इस महीने भावनाओं की जगह व्यावहारिक सोच से काम लेना बेहतर रहेगा। नौकरी और व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह राशि- अगस्त आपके लिए उपलब्धियों वाला महीना साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं।

कन्या राशि- मेहनत का फल मिलने की संभावना है। नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। सेहत में सुधार होगा।

तुला राशि- महीना संतुलित रहेगा। करियर में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। व्यापारियों को लाभ मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मानसिक तनाव कम होगा।

वृश्चिक राशि- कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आर्थिक मामलों में लाभ के साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर नियमित दिनचर्या अपनाएं।

धनु राशि- भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार दोनों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

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मकर राशि- अगस्त में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य में छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि- नौकरी और कारोबार में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आय बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं।

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मीन राशि- महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और नियमित दिनचर्या अपनाएं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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दशा-महादशा
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