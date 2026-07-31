August Month Horoscope: मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना? पढ़ें राशिफल

August Month Rashifal 2026: अगस्त का महीना कई राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात ला रहा है, जबकि कुछ राशियों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पढ़ें अगस्त महीने का विस्तृत राशिफल।

August Monthly Horoscope, अगस्त मासिक राशिफल 2026: अगस्त महीने में ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। 1 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध का कर्क राशि में गोचर होगा। 12 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उदित होंगे। 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में एक साल बाद गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार, अगस्त में ग्रहों की स्थिति कई राशियों के जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जबकि कुछ राशियों को सावधानी बरतनी होगी। पढ़ें अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा।

मेष राशि- मेष राशि वालों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप इन्हें बखूबी अदा करेंगे। आपको करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। उन्नति के मार्ग खुलेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके काम करने की शैली सुधरेगी। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। इस महीने किसी भी तरह के जल्दबाजी भरे फैसले को लेने से बचें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपका मुख्य फोकस धन की बचत हो सकता है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन बहुत सोच-समझकर ही धन का निवेश करें। लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। यह महीना आपको हर ओर से सफलता दिला सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए अगस्त महीने में तरक्की और सफलता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस माह लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। व्यक्तित्व में निखार आएगा। पुरानी अटके हुए काम या योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत करने पर जोर देंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कार्यशैली और क्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे। भविष्य के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम-संबंध में उथल-पुथल हो सकती है। इस महीने आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस करना चाहिए। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। व्यक्तिगत लक्ष्यों को पाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। इस समय बेकार के खर्चों से बचना समझदारी भरा रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों को अगस्त महीने में कोई बड़ा कदम या बड़ा निवेश करने से पहले सोच-विचार करना जरूरी रहेगा। इस समय आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। करियर में उड़ान के संकेत हैं, लेकिन आपको कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों के साथ विवाद से बचना चाहिए। धन की स्थिति में सुधार होगा। किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, जिससे व्यावसायिक सफलता मिल सकती है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को इस महीने अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। खर्च पर नजर बनाकर रखें, वरना आर्थिक बजट हिल सकता है। किसी कार्य को करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, वरना आपकी मेहनत खराब हो सकती है। कार्यक्षेत्र में जल्दी परिणाम पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों को विस्तार मिल सकता है।

तुला राशि- तुला राशि वालों को इस महीने कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है। धन संबंधी योजनाएं सफल हो सकती हैं। नए मित्रों का लाइफ में आगमन होगा। हालांकि अज्ञात भय सता सकता है। नकारात्मक ऊर्जा से घिर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साझेदारी में किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। भविष्य से जुड़ी कोई योजनाएं बनाने में सफल हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अगस्त महीने में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इस समय आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए काम पूरे होंगे। किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो कि फलीभूत रहेगी। व्यक्तिगत विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे।

धनु राशि- धनु राशि के लिए अगस्त का महीना पार्टनरशिप के लिहाज से अच्छा रहेगा। नए व्यावसायिक रिलेशन बन सकते हैं। आप परिवार से जुड़ी परेशानियां या शिकायतें दूर करने में सफल रहेंगे। ऊर्जावान रहेंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी।

मकर राशि- मकर राशि के लिए अगस्त का महीना खुशियों की सौगात लाएगा। इस महीने आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आपने किसी से उधार लिया है, तो उससे निजात मिलने की संभावना है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपनों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना उन्नति और उपलब्धि से भरा रहेगा। इस समय आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आपके निखार आएगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत संभव है। हालांकि जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला नहीं लें। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपकी लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

मीन राशि- मीन राशि वालों को अगस्त का महीना बहुत संभलकर पार करने की आवश्यकता है। इस महीने आपको सेहत, वित्त, परिवार और व्यवसाय का ध्यान रखना होगा, वरना परेशानी बढ़ सकती है। वाहन प्रयोग में सतर्कता बरतें। चोट-चपेट लग सकती है। इस समय किसी भी फैसले के लेते समय धैर्य और समझदारी से काम लें। धन की स्थिति बिगड़ सकती है इसलिए अनाप-शनाप खर्चों पर रोकना बेहतर रहेगा।