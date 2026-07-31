अगस्त 2026 मासिक राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह महीना?
August Monthly Horoscope 2026: अगस्त 2026 का महीना मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अवसर और चुनौतियां लेकर आ सकता है। कुछ राशियों को करियर और कारोबार में सफलता मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ को खर्च और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतनी होगी।
अगस्त का महीना कई लोगों के लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। इस महीने कुछ लोगों को नौकरी में अच्छे मौके मिल सकते हैं तो कुछ को पैसों के मामले में संभलकर चलना होगा। कारोबार करने वालों को नए काम मिल सकते हैं। परिवार और रिश्तों में भी कई लोगों के लिए अच्छा समय रहने के संकेत हैं। हालांकि, बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
आइए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा
मेष राशि: इस महीने काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का फायदा भी मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों का साथ मिलेगा। कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
वृषभ राशि: अगस्त आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में फायदा होगा। घर के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। खाने-पीने में लापरवाही न करें।
मिथुन राशि: इस महीने नए लोगों से मुलाकात होगी, जिसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें।
कर्क राशि: काम में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। सोच-समझकर फैसला लें। नौकरी और कारोबार में धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होगी। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। सेहत पर ध्यान दें।
सिंह राशि: अगस्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। नौकरी में आपकी मेहनत की तारीफ होगी। कारोबार में लाभ मिल सकता है। घर का माहौल अच्छा रहेगा। यात्रा का भी योग बन रहा है।
कन्या राशि: इस महीने मेहनत का पूरा फल मिलने की उम्मीद है। नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
तुला राशि: नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें।
वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई काम समय पर पूरे होंगे। नौकरी में तरक्की के योग हैं। कारोबार में भी लाभ मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सेहत पहले से बेहतर रहेगी।
धनु राशि: भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में नए मौके मिलेंगे। छात्रों के लिए समय अच्छा है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें।
मकर राशि: इस महीने काम ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। आय बढ़ने की उम्मीद है। घर में किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।
कुंभ राशि: करियर के लिहाज से महीना अच्छा रह सकता है। नई नौकरी का मौका मिल सकता है। कारोबार में लाभ होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। तनाव कम रहेगा।
मीन राशि: अगस्त का महीना आपके लिए मिला-जुला रहेगा। नौकरी और कारोबार में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। परिवार में शांति रहेगी। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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