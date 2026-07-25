August Numerology Prediction: अगस्त में सतर्क रहें इन तारीखों में जन्मे लोग
न्यूमेरेलॉजी के अनुसार अगस्त का महीना जहां कुछ लोगों के लिए गुडलक लाएगा वहीं कुछ को इस दौरान सतर्क रहने की जरूरत है। जानिए मूलांक 2, 4, 8 और 9 वालों को इस महीने किन मामलों में सावधान रहना है?
अगस्त का महीना कुछ ही दिन दूर है। न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने कुछ तारीखों में जन्मे लोगों को संभलकर चलने की जरूरत है। इस दौरान दिखाई गई जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं गुस्से में लिया गया फैसला या फिर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपका मूलांक 2, 4, 8 या फिर 9 है तो आपको इस महीने थोड़ा सावधानी के साथ रहने की जरूरत है। ऐसे में आपके कई काम आसान हो जाएंगे।
मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना?
अगर आपका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी चंद्रमा है। अगस्त के महीने में आपको अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेंगे तो तनाव की स्थिति और होगी। परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात करें क्योंकि गलतफहमी की संभावना है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना ही है तो भावनाओं में बहकर ना लें। हर एक चीज सोच-समझकर ही करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें। ऑफिस की जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करें। अगर कोई पेपरवर्क है तो पूरा पढ़कर ही साइन करें। खर्चे और बजट में बैलेंस बनाकर चलें।
मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना?
जिन लोगों को जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 होगा। इस महीने इन लोगों की जिंदगी में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। हो सकता है कि अचानक ही यात्रा का प्लान बन जाए। करियर से जुड़ा नया मौका मिल सकता है। हालांकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बन सकता है। ऐसे में सोच-समझकर ही कुछ करें। इस महीने इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। पहले पूरी जानकारी लें उसके बाद ही पैसा लगाएं। साझेदारी वाले कामों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर ही रहें। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें।
मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना?
क्या आपका जन्म 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है? अगर हां तो आपका मूलांक 8 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शनि है। अगस्त में आप मेहनत करेंगे लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ी लेट मिले। ऐसी स्थिति में हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको बस धैर्य रखना है। निराश ना हों। चीजें आपके भी फेवर में आएंगे बस अपने हिस्से की मेहनत करते रहिए। पैसों के मामले में आपको सतर्क रहना है। लेन-देन से बचकर रहें। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें क्योंकि इससे काफी चीजें कंट्रोल में होंगी।
मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना?
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक पर मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अगस्त के महीने में आप बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे लेकिन अगर ये एनर्जी गलत दिसा में चली गई तो नुकसान भी हो सकता है। किसी से बहस ना करें। जिद ना करें। चुप रहेंगे तो चीजें सही होंगी। ऑफिस में सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलें। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। खानपान का ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र