August Numerology Prediction: अगस्त लाएगा गुडलक, इन 4 मूलांकों की चमकेगी किस्मत
अगस्त का महीना कुछ तारीखों में जन्मे लोगों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। जानिए मूलांक 1, 3, 4 और 5 पर नया महीना किस तरह से मेहरबान होने वाला है? यहां देखें अगस्त महीने का न्यूमेरेलॉजी प्रीडिक्शन।
अगस्त का महीना शुरू ही होने वाला है। ये महीना कई लोगों के लिए नए शुरूआत जैसा हो सकता है। वहीं कई लोगों को नए मौके मिलेंगे। न्यूमेरेलॉजी प्रीडिक्शन के अनुसार कुछ मूलांक के जातकों को करियर और रिश्ते के मामले में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। वहीं आर्थिक स्थिति के साथ-साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता दिखेगा। अगर आपका मूलांक 1, 3, 4 और 6 है तो आपके लिए अगस्त का महीना काफी लकी साबित हो सकता है। जानिए नया महीना आपके लिए क्या-क्या खास लेकर आ सकता है?
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा अगस्त का महीना?
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है। अगस्त आपके लिए नई शुरुआत का समय बन सकता है। अगर लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ था तो अब वो आगे बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को नए लोगों से मिलने का मौका मिलने की संभावना है जिससे आगे चलकर खूब फायदा भी होगा। इस महीने मूलांक 1 वालों का कॉन्फिडेंस आसमान छू सकता है। कोई बड़ा फैसला लेने में भाग्य पूरा साथ देगा।
मूलांक 3 के लिए कैसा होगा अगस्त का महीना?
जि लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 होगा। इन पर गुरु ग्रह की खूब कृपा होती है। इस मूलांक के स्टूडेंट्स के लिए अगस्त का महीना काफी फेवरेवल होगा। मेहनत का पूरा फल मिलने के संकेत हैं। परिवार में खुशियां छाएंगी। कोई ऐसा शुभ काम होगा जिससे हर कोई खुश होगा। अगर लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी रह गई है तो वो इस महीने में पूरी हो सकती है।
मूलांक 4 के लिए कैसा होगा अगस्त का महीना?
मूलांक 4 वाले लोग राहु से प्रभावित होते हैं। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है। अगस्त का महीना मूलांक 4 वालों को मेहतन का फल दिलवा सकता है। ऑफिस में काम से पहचान मिलेगी। सीनियर्स का फुल सपोर्ट भी मिलने की संभावना है। पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इसी के साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता नजर आएगा। इस दौरान नए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है जोकि फायदेमंद होगी।
मूलांक 6 के लिए कैसा होगा अगस्त का महीना?
अगर आपका जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 होगा। अगस्त का महीना इस मूलांक के जातकों के लिए सुख-सुविधाएं लेकर आ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। लव लाइव में अगर कोई दिक्कत चली आ रही है तो इस महीने राहत मिलेगी। पैसों से जुड़े मामलों में भी सुकून मिलने के संकेत हैं। अगर कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए सही रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र