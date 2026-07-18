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1 अगस्त से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य के समान चमकेगा भाग्य

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगस्त 2026 में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना करियर, कारोबार, धन और मान-सम्मान के लिहाज से बेहतर रह सकता है।

1 अगस्त से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य के समान चमकेगा भाग्य

अगस्त 2026 कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ सकता है। इस महीने कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के गोचर का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों की यह बदली हुई स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। खासतौर पर करियर, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामले में कुछ लोगों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी ग्रह का असर व्यक्ति की जन्म कुंडली और दशा पर भी निर्भर करता है।

आइए जानते हैं 1 अगस्त से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए अगस्त उम्मीद से बेहतर साबित हो सकता है। कामकाज में तेजी देखने को मिलेगी। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से जिस काम के पूरे होने का इंतजार था, उसमें भी अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। किसी पुराने निवेश का फायदा भी मिल सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और मन भी पहले से ज्यादा उत्साहित रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का दूसरा भाग खास रह सकता है। सूर्य के अपनी राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। कारोबार में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए अगस्त राहत देने वाला महीना बन सकता है। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। खर्च और आमदनी के बीच संतुलन बनेगा। नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी करीबी से मिली सलाह भविष्य में आपके काम आ सकती है। विद्यार्थियों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

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वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नए सौदे होने के योग हैं। मेहनत का फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन से जुड़े मामलों में भी स्थिति बेहतर हो सकती है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल रहेगा। यात्रा का भी योग बन सकता है और उसका फायदा आगे चलकर मिलेगा।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आय बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी पुराने विवाद का समाधान मिलने से मन हल्का रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई जरूरी फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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