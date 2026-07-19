August Rashifal 2026: अगस्त में मेष समेत इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
August Horoscope 2026: अगस्त का महीना मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने, नई जिम्मेदारियां मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।
August Horoscope 2026: जुलाई खत्म होने के साथ ही लोग अगस्त महीने से नई उम्मीदें भी जोड़ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार अगस्त का महीना कुछ राशियों के लिए राहत और नए मौके लेकर आ सकता है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, धन और परिवार से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर आपकी राशि भी इस सूची में है, तो आने वाला महीना आपके लिए कई मामलों में यादगार साबित हो सकता है।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए अगस्त का महीना रहेगा शुभ
मेष राशि: अगस्त का महीना आपके लिए अच्छी शुरुआत करा सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी मौके का इंतजार था, तो वह पूरा होने की संभावना है। कारोबार में भी धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होगी। पैसों की चिंता पहले से कम हो सकती है।
मिथुन राशि: इस महीने किस्मत आपका साथ दे सकती है। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। इस माह आप कुछ नया खरीदने का प्लान भी कर सकते हैं।
सिंह राशि: मेहनत का फल मिलने का समय आ सकता है। नौकरी में अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा। कारोबार करने वालों को नए ऑर्डर या नए ग्राहक मिल सकते हैं। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में रह सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। यह माह निवेश करने के लिए भी अच्छा है।
वृश्चिक राशि: अगस्त आपके लिए राहत लेकर आ सकता है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। पैसों से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और रिश्तों में चल रही दूरी कम हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा।
मीन राशि: यह महीना कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खुल सकता है। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। मन भी पहले के मुकाबले ज्यादा शांत रहेगा। यह माह नया कार्य शुरू करने के लिए भी अच्छा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि