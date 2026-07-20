आने वाले 31 दिन में इन 5 राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, राहु, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र गोचर से महालाभ
August Horoscope 2026 : अगस्त के महीने में सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र और राहु की चाल में बदलाव होने जा रहा है। 6 ग्रहों का गोचर होना अगस्त में कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, समृद्धि, और खुशियां लेकर आने वाला है।
August Horoscope 2026 : जल्द ही अगस्त का महीना शुरू होने जा रहा है। ग्रहों की दृष्टि से अगस्त का महीना बेहद खास माना जा रहा है। अगस्त में ग्रहों की चाल से कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। अगस्त के महीने में सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र और राहु की चाल में बदलाव होने जा रहा है। 6 ग्रहों का गोचर होना अगस्त में कुछ राशियों के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, समृद्धि, और खुशियां लेकर आने वाला है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कि 1 से 31 अगस्त का समय किन राशियों को लाभ दे सकता है-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अगस्त के महीने में ग्रहों की चाल से कुछ राशियों के लिए समय बेहद लाभकरी माना जा रहा है। अगस्त का महीना मेष राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि के लिए शुभ माना जा रहा है।
आने वाले 31 दिन में इन राशियों का सोने जैसा चमकेगा भाग्य, राहु, शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र गोचर से महालाभ
मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा?
अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों के लिए शानदार माना जा रहा है। नौकरी कर रहे लोगों को बॉस का भरपूर साथ मिलेगा। बिजनेस कर रहे लोगों को नए इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स मिल सकते हैं। करियर क्षेत्र में आपके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा?
अगस्त का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। सालों से रुके हुए काम आपके धीरे-धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। आपको अपने पार्टनर का भरपूर साथ मिलेगा। कुछ लोग यात्रा भी कर सकते हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा?
अगस्त का महीना तुला राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कोई गुड न्यूज मिल सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। थोड़ी सा परिश्रम बेहतर सफलता की ओर आपको ले जाएगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा?
अगस्त का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। करियर में आपको अपने कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। किसी मित्र से मुलाकात होना भी संभव है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा माना जा रहा है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा?
अगस्त का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभदायक माना जा रहा है। जीवनसाथी के साथ कुछ सुखद पल भी बिता सकते हैं। आज आप अपने परिवार के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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