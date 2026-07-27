Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

August Grah Gochar 2026: अगस्त में 4 बड़े ग्रह बदलेंगे राशि, सूर्य ग्रहण समेत जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

अगस्त 2026 ज्योतिष के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस महीने शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध अपनी राशि बदलेंगे। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि, 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि और 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

kal ka rashifal 28 november 2025 tomorrow horoscope bhavishyafal future predictions
कल का राशिफल

August Grah Gochar 2026: अगस्त का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस महीने चार प्रमुख ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। सबसे पहले शुक्र और मंगल का गोचर होगा। इसके बाद सूर्य अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे और फिर बुध भी सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर नौकरी, कारोबार, धन, शिक्षा, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। 12 अगस्त को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जिससे यह महीना और महत्वपूर्ण हो जाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा।

1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में करेंगे प्रवेश

अगस्त की शुरुआत 1 अगस्त को शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश से होगी। ज्योतिष में शुक्र को सुख, वैभव, प्रेम, विवाह, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद कुछ लोगों के रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। वहीं आर्थिक मामलों में भी अच्छे अवसर मिलने की संभावना रहेगी। जिन लोगों का काम फैशन, कला, मनोरंजन, डिजाइन या लग्जरी सेक्टर से जुड़ा है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है।

2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश

2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मंगल साहस, ऊर्जा, पराक्रम और आत्मविश्वास के ग्रह हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के बाद कई लोगों के भीतर नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में भी नए फैसले लेने का समय बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

12 अगस्त को लगेगा सूर्य ग्रहण

अगस्त के बीच में 12 अगस्त को साल का दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा। फिर भी ज्योतिष में ग्रहण को बदलाव का समय माना जाता है। ऐसे समय में बड़े फैसले सोच-समझकर लेने और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

17 अगस्त को सूर्य करेंगे सिंह राशि में प्रवेश

17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अपनी ही राशि में आएंगे, इसलिए इस गोचर को विशेष माना जाता है। इससे मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहतर माना जा रहा है। कई लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:2 अगस्त से मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत

22 अगस्त को बुध करेंगे सिंह राशि में प्रवेश

महीने का आखिरी बड़ा गोचर 22 अगस्त को होगा, जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का ग्रह माना जाता है। बुध के राशि परिवर्तन से व्यापार, शिक्षा, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना रहेगी और नए संपर्क भी बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:वक्री का साढ़ेसाती पर बड़ा असर, कुंभ, मीन, मेष के जीवन में क्या बदलने वाला है?

किन राशियों पर पड़ेगा प्रभाव

अगस्त में होने वाले ये ग्रह परिवर्तन मेष, सिंह, कन्या, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए नए अवसर लेकर आ सकते हैं। वहीं वृषभ, वृश्चिक और मकर राशि वालों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेने की सलाह दी जाती है।

ये भी पढ़ें:शनि वक्री होने से किन दो राशियों के लिए बड़े चैलेंज, शनि का क्या रहेगा असर

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Horoscope Rashifal Masik Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने