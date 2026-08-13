अगस्त के आखिरी 20 दिन बेहद खास, ग्रहों की चाल में होंगे बड़े बदलाव; सूर्य ग्रहण के बाद अब चंद्र ग्रहण
अगस्त के दूसरे पखवाड़े में सूर्य, गुरु, शनि, बुध और शुक्र से जुड़े कई बड़े बदलाव होंगे। 17 अगस्त से 28 अगस्त के बीच ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन के साथ चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इन बदलावों का असर करियर, कारोबार, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है।
August Grah Gochar 2026: अगस्त का दूसरा पखवाड़ा ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। आने वाले दिनों में सूर्य, गुरु, शनि, बुध और शुक्र से जुड़े कई बड़े बदलाव होंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके दो दिन बाद 19 अगस्त को गुरु आश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र के चरण में प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे और 25 अगस्त को शुक्र चित्रा नक्षत्र में पहुंचेंगे। इसके बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा। ग्रहों की लगातार बदलती स्थिति का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है।
17 अगस्त को सूर्य बदलेंगे राशि
अगस्त के दूसरे हिस्से की शुरुआत सूर्य के राशि परिवर्तन से होगी। 17 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह सूर्य की अपनी राशि है। ऐसे में सूर्य का यह गोचर ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।
सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व और सरकारी सेवा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य के सिंह राशि में आने से नौकरी और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में कुछ राशियों को फायदा मिल सकता है। अधिकारियों का सहयोग मिलने और जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन सकते हैं।
19 अगस्त को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन
19 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धन, संतान और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है।
गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का असर शिक्षा, नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों पर देखने को मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अहम रहेगा। कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं।
20 अगस्त को शनि बदलेंगे नक्षत्र का चरण
इसके अगले दिन यानी 20 अगस्त को शनि रेवती नक्षत्र के चरण में प्रवेश करेंगे। शनि को कर्म, नौकरी, अनुशासन और न्याय का ग्रह माना जाता है।
शनि के इस बदलाव के बाद कामकाज में कुछ लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। पुराने मामलों को निपटाने में समय लग सकता है। हालांकि लगातार मेहनत करने वालों के लिए स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है।
22 अगस्त को बुध का सिंह राशि में प्रवेश
22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, लेखन और संचार का कारक ग्रह माना जाता है।
सिंह राशि में सूर्य पहले से मौजूद होंगे। ऐसे में बुध के पहुंचने पर सूर्य और बुध की युति बनेगी। ज्योतिष में सूर्य-बुध की इस युति को बुधादित्य योग कहा जाता है। कारोबार, शिक्षा, मीडिया, लेखन और संचार से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर खास माना जा सकता है।
25 अगस्त को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन
25 अगस्त को शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र को प्रेम, विवाह, सुख-सुविधा, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है।
शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का असर प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों पर देखने को मिल सकता है। कला, फैशन, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा।
28 अगस्त को चंद्र ग्रहण
अगस्त के आखिरी दिनों में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 28 अगस्त 2026 को लगने वाला यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा और भारत में दिखाई नहीं देने के कारण यहां इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। (Live Hindustan)
ग्रहण को लेकर ज्योतिष में अलग-अलग मान्यताएं हैं। चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण को मानसिक स्थिति, भावनाओं और पारिवारिक जीवन से जोड़कर भी देखा जाता है।
किन राशियों पर पड़ेगा असर?
अगस्त के आखिरी 20 दिन मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। खासतौर पर सूर्य और बुध का सिंह राशि में आना, गुरु और शनि का नक्षत्र परिवर्तन और शुक्र का नक्षत्र बदलाव कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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