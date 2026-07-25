August Born People: अगस्त में जन्मे लोगों में होती हैं ये 3 खूबियां, बस इस एक वजह से बनते हैं दुश्मन
August Born Personality: अगस्त में जन्मे लोग अपनी अलग पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं। जानिए इनकी 3 सबसे बड़ी खूबियां और वो 1 आदत जिससे लोग इनके दुश्मन तक बन जाते हैं।
अगस्त में जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी बाकियों की तुलना में थोड़ी अलग होती है और इसी वजह से अक्सर ये लोग हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। न्यूमेलेलॉजी यानी अंकशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में जन्मे लोगों में गजब का कॉन्फिडेंस और समझदारी दिखती है। अगस्त में जन्म लेने के नाते इन पर कन्या और सिंह राशि का प्रभाव खूब दिखता है। ये जहां भी जाते हैं अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा ही देते हैं। खास बात ये है कि इन्हें चुनौतियां बहुत पसंद आती हैं और अपने फैसले ये खुद लेते हैं। हालांकि एक वजह से लोग इन्हें गलत भी समझ बैठते हैं और इस वजह से कई बार रिश्तों में दूरियां तक आ जाती हैं।
लीड करना है पसंद
अगस्त में जिन लोगों का जन्म होता है वो दूसरों के पीछे चलना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से इन्हें आगे बढ़तर जिम्मेदारी उठाना पसंद है। अगर कोई मुश्किल स्थिति आती है तो ये घबराते नहीं है बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। अपने कॉन्फिडेंस के दम पर ही ये बड़े फैसले ले पाते हैं। इनके इसी हुनर के चलते लोग इनसे सलाह लेना भी पसंद करते हैं।
अगस्त वाले होते हैं दिलदार
हो सकता है कि आपको अगस्त बॉर्न वाले ऐसे लोग भी मिले होंगे तो काफी सख्त और सीरियस लगे होंगे। बाहर से ये कई दफा ऐसे ही नजर आएंगे लेकिन अपने करीबी लोगों के लिए इनका दिल बहुत बड़ा होता है। परिवार और दोस्तों की मदद करने में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। अगर इनके किसी अपने को जरूरत होती है तो ये बिना ज्यादा सोच-विचार के उसका साथ जरूर देते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे के ये सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं।
आसानी से नहीं मानते हैं हार
अगस्त में जन्मे लोगों की एक खूबी ये भी है कि ये चुनौतियों से डरकर पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी चीज में इन्हें सफलता नहीं मिलती है तो ये बार-बार उसे हासिल करने की कोशिश में मेहनत करते हैं। मुश्किल समय में ये उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ते हैं। इसी आदत के चलते ये धीरे-धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं।
इस वजह से बन जाते हैं दुश्मन
इन लोगों की एक आदत है कि ये हर किसी के सामने साफ और बेबाक तरीके से अपनी बात कहते हैं। घुमा-फिराकर ये कोई भी बात नहीं करते हैं। अगर इन्हें कुछ गलत लगता है तो ये लोग सीधा मुंह पर ही बोल देते हैं। हालांकि इनका इरादा किसी का दिल दुखाना या बुरा करना नहीं होता है लेकिन सामने वाला इनकी बात को अलग तरीके से ले लेता है। इसी वजह से लोग इन्हें गलत समझ बैठते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र