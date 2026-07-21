सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, शुक्र और राहु जैसे 6 ग्रह बदलेंगे राशि, कौन सी राशियां भाग्यशाली
Monthly Rashifal: अगस्त के महीने में कुल 6 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आइए जानें अगस्त के महीने में कौन सी राशियां चाल बदलेंगी
Monthly Rashifal: अगस्त के महीने में सूर्य मंगल और बुध समेत कुल 6 ग्रह राशि बदल रहे हैं। ऐसे में कई राशियों के लिए यह बदलाव अच्छे योग लेकर आने वाला है। कई राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा। यहां हम उन राशियों के बारे में बताएंगे। अगस्त का महीना ग्रहों के हिसाब से बहुत ही हचलच वाला होने वाला है। यहां उन पांच राशियों के बारे में विस्तार से बातएंगे
5 राशियों के लिए लकी रहेगा महीना
आपको बता दें कि अगस्त का पूरा महीना भगवान शिव के सावन का पावन महीना रहने वाला है। इस महीने पांच राशियां हैं जो लकी रहेंगी। सूर्य का गोचर अगस्त के मध्य और पूरे महीने में 6 ग्रह गोचर करेंगे,इसका क्या फल राशियों को मिलेगा। यहां पढ़ें कैसे इन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।
मेष राशि के लिए क्या योग?
मेष राशि के लिए अगस्त का महीना शुभ फल देने वाला है। करियर में आपको अच्छे से लाभ के योग हैं, लेकिन सावधानी बरतें, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती आपकी राशि पर चल रही है। फिलहाल सावन में मेष राशि के लिए बिजनेस और करियर अच्छा रहने वाला है।
सिंह राशि के लिए कैसा योग?
सिंह राशि के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आपके साथ काम करने वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आपके लवलाइफ में भी अच्छा योग है। आप प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकारी नौकरी के लिए भी रास्ता खुल रहा है।
तुला राशि के लिए भी अच्छे योग?
तुला राशि के लिए पॉजिटिव माहौल रहेगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। मानसिक तौर पर आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। तुला राशि के लिए सावन का महीना शिवजी का आशीर्वाद लेकर आएगा।
वृश्चिक राशि के लिए शानदार समय?
वृश्चिक राशि के लिए महीना शानदार रहने वाला है। तनाव कम होगा और आपके काम होंगे। बिजनेस में आपके लिए नई डील हो सकती है। आपके लिए आज महीना लकी रहेगा। लवलाइफ में शानदार नतीजे देखने को मिलेंगे।
कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा महीना?
कुंभ राशि के लिए भी अच्छा समय है। आपके काम जो फिलहाल अटके हैं, वो बनते दिखेंगे। आपके लिए चीजें पहले से बेहतर होंगी। परिवार में मंगलकार्य होंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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