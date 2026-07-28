August Mahagochar: अगस्त में कई राजयोग और सिंह राशि में सूर्य समेत कई ग्रहों का महागोचर, किन राशियों के लिए लकी
Mahagochar 2026:अगस्त के महीने में कौन से ग्रह राशि बदल रहे हैं और किस ग्रह के बदलाव से कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेंगी। यहां पढें।
अगस्त 2026 का महीना बहुत सारे ज्योतिषिय बदलाव लेकर आ रहा है। इस गिन कई बड़े ग्रह राशि बदलेंगे। अगस्त से पहले शनि वक्री तो गए हैं, लेकिन अगस्त में मंगल गोचर से ग्रहों के बदलाव की शुरुआत होगी। मंगल बुध की राशि में आ रहे हैं। इसके बाद 5 अगस्त को बुध चंद्रमा की राशि में जाएंगे। फिर सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और अच्छे प्रभाव राशियों को देंगे। इसके बाद सूर्य के साथ बुध भी इसी राशि में चले जाएंगे। बुधसूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे 22 अगस्त को। चंद्रमा का गोचर गजकेसरी योग बनाएंगे। इसके अलावा आर्थिक और करियर को लेकर यह महीना बहुत खास रहने वाला है। आइए जानें इस महीने किन राशियों को भगवान का आशीर्वाद और लाभ मिलेगा।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना
अगस्त का महीना मेष राशि के लिए खास रहने वाला है। इस महीने पैसोंको लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। इनकम सही आएगी। करियर और प्रमोशन को लेक भी आपको मेहनत का फल मिलेगा। बिजनेस में भी आपके फेवर में चीजें रहेंगी, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। लवलाइफ में अच्छा समय है। हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें।
कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना
कर्क राशि के लिए भी अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए सक्सेस की एक और सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे, इससे धन लाभ तो होगा ही। आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपकी इनकम बढ़ सकती है और अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो समझकर लगाएं और पहले का लगा पैसा भी आपको लाभ देगा।
सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना
सिंह राशि में बुध और सूर्य दोनों आ रहे हैं तो वाणी कम्युनिकेशन और आत्मविश्वास को भर-भरकर रहेगा। पिता से अच्छे लाभ मिलने के योग हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आपको आगे जाकर लाभ दिलाएंगी। आपके लिए समय उत्तम हैं। परिवार में खुशियां रहेंगी और समाज में एक खास सम्मान मिलेगा।
कन्या और वृश्चिक राशि के लिए भी लकी
अगस्त का महीना कन्या और वृश्चिक राशि के लिए भी अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति साफ लाभ में दिख रही है। करियर के मामले में भी अच्छे योग दिख रहे हैं। आपकी मेहनत ही आपको सफलता में बदल सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को गजलक्ष्मी योग का लाभ मिलेगा। पैसा जोड़ेंगे और निवेश भी भरपूर होगा। शादी विवाह पक्का हो सकती है। रूके काम चल पड़ेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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