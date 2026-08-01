अगस्त में इन 5 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन लाभ के साथ करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता
August 2026 Horoscope: अगस्त 2026 का महीना वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक प्रगति और नए अवसर लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान मां लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ, करियर में उन्नति, कारोबार में मुनाफा और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं।
August 2026 Horoscope: अगस्त का महीना कई बड़े ग्रहों की चाल के कारण खास माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान कुछ राशि वालों को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने के योग बनेंगे। नौकरी और कारोबार में अच्छे मौके मिल सकते हैं। साथ ही अचानक धन लाभ होने की भी संभावना रहेगी।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए अगस्त का महीना सबसे ज्यादा शुभ रहने वाला है-
वृषभ राशि- अगस्त का महीना वृषभ राशि वालों के लिए लाभ लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। कारोबार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह महीना सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश से अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है। सामाजिक सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। किसी शुभ काम की शुरुआत भी कर सकते हैं।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए अगस्त आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। रुके हुए काम पूरे होंगे और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे। घर में सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आर्थिक संतुलन बना रहेगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए अगस्त नई उम्मीदें लेकर आएगा। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आय बढ़ने के योग हैं और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन भी प्रसन्न रहेगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों पर भी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने के संकेत हैं। कारोबार में अच्छी कमाई हो सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत करने में सफलता मिलेगी। किसी शुभ समाचार से पूरे परिवार का माहौल खुशहाल रहेगा।
करें ये आसान उपाय
- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
- श्रीसूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
- जरूरतमंद लोगों को सफेद मिठाई या चावल का दान करें।
- घर में साफ-सफाई रखें और शाम के समय घी का दीपक जलाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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