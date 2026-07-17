अगस्त में मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों की चमक सकती है किस्मत
August Horoscope 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अगस्त का महीना मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, धन और मान-सम्मान के मामले में अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद है।
August 2026 Horoscope: अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। हर नया महीना अपने साथ नई उम्मीदें लेकर आता है। कोई नौकरी में तरक्की चाहता है तो कोई कारोबार में फायदा। किसी को परिवार की चिंता रहती है तो कोई अपने भविष्य को लेकर सोचता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने अगस्त महीने को लेकर पांच ऐसी राशियों का जिक्र किया है, जिनका भाग्य इस महीने मजबूत रह सकता है। उनके अनुसार मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों को अगस्त में अच्छे मौके मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना राहत देने वाला रह सकता है। अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके पूरे होने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार करने वाले लोगों को भी फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। घर का माहौल भी पहले से बेहतर रह सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों की मेहनत अगस्त में रंग ला सकती है। जिस काम के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। परिवार का साथ मिलने से मन खुश रहेगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए अगस्त कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसके मिलने की उम्मीद है। नए लोगों से मुलाकात होगी और उनका साथ आगे चलकर फायदा दे सकता है। परिवार में भी खुशी का माहौल बना रह सकता है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अगस्त अच्छा रहने की उम्मीद है। मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय साथ दे सकता है। घर के लोग भी आपका पूरा साथ देंगे।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। किसी अच्छी खबर से मन खुश रहेगा। परिवार और दोस्तों का सहयोग भी मिलता रहेगा।
क्या कहते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, अगस्त का महीना मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लोगों के लिए सबसे ज्यादा असरदार रह सकता है। इस दौरान मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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