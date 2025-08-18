Pradosh vrat: 20 या 21 अगस्त कब है प्रदोष व्रत? जानें डेट, पूजन मुहूर्त व विधि, व्रत का फल व दान लिस्ट

Budh Pradosh Vrat August: प्रदोष व्रत का दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में खुशहाली आती है। जानें अगस्त माह का आखिरी प्रदोष व्रत कब है।

Budh Pradosh Vrat August: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस तरह से हर महीने दो प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अब भादप्रद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बुध प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 को है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है। प्रदोष व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन शिव पुराण में वर्णित है।

बुध प्रदोष व्रत पूजन मुहूर्त: हिंदू पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त को दोपहर 01 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगी और 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 06 बजकर 56 मिनट से रात 09 बजकर 07 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 12 मिनट की है।

प्रदोष व्रत पूजा विधि- प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई करनी चाहिए। अब भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करें। बुध प्रदोष व्रत का पाठ करें या सुनें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें।

बुध प्रदोष व्रत का फल: मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत करने से करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। भगवान शिव की कृपा से बुध ग्रह जन्मकुंडली में मजबूत होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।