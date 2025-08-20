अगस्त के अंत में 2 बार बदलेगी बुध की चाल, इन राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

Horoscope Rashifal : 29 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में अस्त होंगे। अस्त होने के बाद बुध देव 30 अगस्त को सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार अगस्त के अंत में 2 बार बुध की चाल बदलने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा।

Wed, 20 Aug 2025 10:08 AM

ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध देव को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। अगस्त माह के अंत में बुध देव 2 बार चाल बदलने जा रहे हैं। 29 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में अस्त होंगे। अस्त होने के बाद बुध देव 30 अगस्त को सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार अगस्त के अंत में 2 बार बुध की चाल बदलने से कुछ राशि वालों को जबरदस्त लाभ होगा। इन राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं बुध के राशि परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ-

मेष राशि बुध की चाल बदलने से लाभ ही लाभ होगा।

कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा।

यात्रा से लाभ होने के योग बनेंगे।

आय में वृद्धि हो सकती है।

आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी।

कार्यों में सफलता मिलेगी।

नौकरी और व्यापार के लिए समय शुभ है।

मिथुन राशि बुध की 2 बार चाल बदलने से किस्मत चमक जाएगी।

इस दौरान आपको नौकरी में तरक्की मिलने के योग बनेंगे।

मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।

वाहन की खरीदारी कर सकते हैं।

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे।

लेन-देन से लाभ होगा।

कन्या राशि कन्या राशि वालों को खूब लाभ होगा।

आय में वृद्धि से पैसों से संबंधी परेशानी दूर हो सकती है।

जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है।

इस दौरान निवेश करने से लाभ होगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों को खूब लाभ होगा।

इस दौरान आपको नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे।

नए काम की शुरुआत कर सकते हैं।

व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है।

धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।

धन- लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ कहा जा सकता है।