धर्म का उपदेश देते हुए पाया निर्वाण

भोगभूमि का अवसान हो रहा था और कर्मभूमि का प्रारंभ। उसी समय बालक ऋषभ का जन्म अयोध्या में हुआ। उनके पिता राजा नाभिराय एवं माता रानी मरूदेवी थीं। पहले भोगभूमि में भोग सामग्री कल्पवृक्षों से मिलती थी। कर्मभूमि प्रारंभ होते ही कल्पवृक्षों ने भोग सामग्री देना बंद कर दिया था, जिससे जनता में त्राहि-त्राहि मच गई। सारे मानव इस समस्या को लेकर राजा नाभिराय के पास पहुंचे। राजा नाभिराय ने कहा इसका समाधान अवधिज्ञानी राजकुमार ऋषभदेव करेंगे। राजकुमार ऋषभदेव ने दुखी जनता को देखकर आजीविका चलाने के लिए षट्कर्म का उपदेश दिया। ये हैं- असि, मसि, कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य।

कुछ समय के पश्चात पिता ने समय देखकर राजकुमार ऋषभदेव का राजतिलक कर दिया। एक समय राजा ऋषभदेव अपने राजदरबार में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना का नृत्य देख रहे थे कि उसका अचानक मरण हो गया। इंद्र ने तुरंत दूसरी अप्सरा भेजी, किंतु राजा ऋषभदेव ने अवधिज्ञान से जान लिया कि प्रथम अप्सरा का मरण हो गया है। इससे उन्हें वैराग्य हो गया और राजपाट भरत-बाहुबली को देकर, दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली।

उन्होंने छह माह का उपवास किया। जब वे पारणा (आहार) करने निकले, तब कोई भी श्रावक नवधा भक्ति नहीं जानता था। अत: 7 माह 9 दिन के उपवास और हो गए। विहार करते-करते एक दिन मुनि ऋषभदेव का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। मुनि ऋषभदेव का दर्शन करते ही राजा श्रेयांस को जाति स्मरण हो गया कि पिछले आठवें भव में मैंने चारण ऋद्धिधारी मुनिराज को नवधा भक्तिपूर्वक आहार दान दिया था। इसी नवधा भक्ति के न मिलने से ऋषभदेव मुनिराज का आहार नहीं हो पा रहा है। फिर क्या था। जब ऋषभदेव मुनि आहार को निकले, तो राजा श्रेयांस एवं राजा सोम ने प्रथम तीर्थंकर की प्रथम पारणा वैशाख शुक्ल तीज के दिन कराई।