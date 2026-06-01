अतिचारी गुरु कल कर्क राशि में, 8 साल रहेंगे गुरु अतिचारी, अभी उच्च राशि में 5 महीने किन राशियों को देंगे पैसा और भाग्य
गुरु अभी अतिचारी हैं, आने वाले समय में किस राशि के लिए भाग्य का साथ और किस राशि के लिए धन लाभ गुरु लाएं हैं। इनकी अतिचारी चाल क्यों खास है, मेष से लेकर मीन तक पढ़ें पूरा राशिफल
2025 से गुरु अतिचारी हुए थे और अब 2032 तक आपको गुरु के अतिचारी की स्थिति का सामना करना होगा। पहले अतिचारी का मतलब समझ लेते हैं। अतिचारी का मतलब है कि गुरु अपनी गति से अधिक गति पर चल रहे हैं। वैसे गुरु एक राशि में एक साल रहते हैं, लेकिन अतिचारी होने पर गुरु 6 महीने में राशि बदलते हैं, वक्री हो जाते हैं, कई बार 2 महीने रहकर वापस लौटकर पुरानी राशि में चले जाते हैं। ज्योतिष में दो ग्रह बहुत मायने रखते हैं। एक गुरु और एक शनि। अगर इन दोनों ग्रहों में बदलाव होता है, तो इसका असर सभी राशियों पर होता है। जब साल 2025 में गुरु अतिचारी हुए थे, तो अपनी गति से तीन गुना चाल से चल रहे थे। धीरे-धीरे इनकी अतिचारी चाल की गति कम होगी। लेकिन 8 साल तक गुरु की अतिचारी चाल को झेलना होगा। ऐसेमें गुरु अपना संपूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। अभी गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं।
इस साल गुरु कब-कब करेंगे राशि परिवर्तन
इस साल गुरु तीन राशियों में जाएंगे, पहले मिथुन में जा चुके हैं, फिर कर्क और फिर सिंह राशि में जाएंगे। 12 साल ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। इस कर्क राशि में आकर गुरु आपको लाभ देते हैं, गुरु उच्च स्थिति में आएं हैं, वहीं अगर गुरु नीच राशि में होते तो दिक्कतें हो सकती थी। उच्च राशि कर्क में आपको विदेश जाने से लेकर धन लाभ और विवाह के योग भी आपके लिए बनेंगे। कुछ नए नियम भी आपको मिल सकता है, धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। बिजनेस आपका ग्रूम करेगा। पॉजिटिव फल देगा।
मेष से कर्क राशि पर क्या असर?
मेष राशि-सेहत की दिक्कत हो सकती है, आपको फेफड़ों की समस्या हो सकीत है। आप पर कोई आरोप लगा सकता है। आपको मकान की खरीददारी के योग बन रहे हैं। समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बड़े फैसले को टाल दें, सावधानी रखें। वृषभ राशि -पैसों को लेकर एकस्ट्रा अलर्ट रहें, आपके लिए बड़ा परिवर्तन इस महीने में ला सकता है, सेहत का ध्यान रखें, शांत रहें और बदलावों के साथ आगे बढ़ें। परिवार और सेहत को लेकर खास ध्यान दें। मिथुन राशि वालों के लिए धनलाभ के योग हैं, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। करियर में भी आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। हेल्थ सही होगी तो आपके लिए समय उत्तम है। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर आपको परेशानियोंका सामना नहीं करना होगा। करियर आपके लिए अच्छा है, गुरु के कारण आपके विवाह के योग और संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आके लिए हेल्थ का खास ध्यान रखें। पर्सनल लाइफ में मनमुटाव हो सकता है, आपको धैर्य रखना होगा।
सिंह राशि से वृश्चिक राशि के लिए कैसा असर
सिंह राशि के लिए ट्रांसफर हो सकता है। संतान को लेकर आपकेलिए समस्याएं आपके सामने आ रही हैं इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। बड़े कामों पर आपके ब्रैक लग सकता है, संपत्ति का लाभ आपको इस समय हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए संतान का लाभ आपके लिए इस समय हो सकता है। आपको दन लाभ आपको मिल सकता है, करियर में बड़े बदलाव बन रहे हैं। जून से लेकर अक्टूबर तक बढ़िया लाभ पाएंगे, नए काम को शुरू हो सकता है। तुला राशि वालों को धन का लाभ मिलेगा, करियर में लाभ, आपका मन भगवान में लगने लगेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। ट्रांसफर आपको मिल सकता है, तुला वाले किसी बीमारी को लेकर सतर्क रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा होगा, जो परेशान थे, वो अब दूर हो सकती है, करियर को लेकर और धन को लेकर आपको अब चिंता की जरूरत नहीं है। भाग्य आपका साथ देगा। सभी बिगड़े काम आपके धीरे-धीरे बनने लगने लगेंगे।
धनु राशि से मीन राशि तक क्या असर?
धनु राशि वालों के लिए करियर में चेंज हो सकते हैं, आपके विदेश जाने के योग हैं, आपका परिवार से दूर जाना दिख रहा है। हेल्थ को लेकर ध्यान दें। शनि की ढेय्या भी है, इसलिए सेहत को लेकर ध्यान दें। मकर राशि वालों के लिए सफल होने के योग बन रहे हैं, आपके शत्रु भी आपसे डरेंगे। ऑफिस में आपके लिए माहौल अच्छा है। समय का चक्र आपके लिए अच्छे बदलाव ला रहा है। धन लाभ, विवाह और संतान से लाभ है। कुंभ राशि के लिए उतार-चढ़ाव हो सकता है, कुंभ वालों को फैसले ले सकते हैं, लेकिन सोच समझकर शनि की साढ़ेसाती आपको दिक्कत दिला सकती है। इससे लेने के देने पड़ सकते हैं। इस समय कुछ भी बड़े फैसले ना लें, टाल दें। मीन राशि -इस राशि के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ऑफिस में आपके लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव अच्छे के लिए आ रहे हैं। जून से अक्टूबर तक अच्छे फैसले लें। हेल्थ अच्छी है, आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होने लगेंगी।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां