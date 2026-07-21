Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Atichari Guru Ast: अतिचारी गुरु 9 अगस्त तक रहेंगे अस्त, किन राशियों के लिए सावधानी की सलाह

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Atichari Guru Rashifal: किसी ग्रह के अस्त होने और खासकर गुरु के अस्त होने से किन राशियों के लिए दिक्कतें शुरु हो सकती हैं और उन्हें सावधान रहना होगा

Atichari Guru Ast: अतिचारी गुरु 9 अगस्त तक रहेंगे अस्त, किन राशियों के लिए सावधानी की सलाह

क्या होगा जब धन, ज्ञान, विद्या और संतान विवाह आदि को संभव करने वाला कारक अस्त हो जाए। उसके शुभ प्रभाव कम हो जाएं और अशुभ प्रभाव बढ़ जाए। जी हां कुछ ऐसी ही होने वाला है गुरु के अस्त होने से। गुरु 9 अगस्त तक अस्त रहेंगे। ऐसे में अतिचारी गुरु के अस्त होने से फिलहाल राशियों को क्या झेलना होगा और अतिचारी होते हुए के क्या प्रभाव राशियों पर पड़ेंगे यह भी जानें। इसके लिए आप गुरु के उपाय जैसे गुरुवार को चने की दाल का दान, केले के पेड़ की पूजा, पीला कपड़ा या अन्न का दान आदि कर सकते हैं। इन उपायों से भी आप गुरु के अच्छे फल पा सकते हैं। यहां आप राशियों पर असर पढ़ेंगे और अतिचारी गुरु के अस्त होने से क्या होगा यह भी जानेंगे।

गुरु अभी हैं अतिचारी और अब अस्त भी हो गए?

राशि की बात करें तो गुरु अभी कर्क राशि में हैं। इसके बाद अक्टूबर में गुरु फिर राशि में परिवर्तन करेंगे। गुरु अब सिंह राशि में जाएंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। एक तो गुरु अभी अतिचारी चाल से चल रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरु की गति बहुत तेज गति से चल रहे हैं, वो तेजी से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आमतौर पर गुर एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब एक साल में एक से अधिक बार गुरु का बदलाव हो रहा है। ऐसे में गुरु के शुभ फल कम मिलेंगे, इस दौरान कई राशियों को संभलकर रहना होगा। आपके काम बिगड़ सकते हैं।

किन राशियों पर रहेगा असर

मेष राशि के लिए आर्थिक दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, इसलिए गुरु के उपाय इस दौरान करें और सोच समझकर फैसले लें। निवेश और लेन-देन से बचें।

ये भी पढ़ें:Rahu:मंगल के घर जाकर किन राशियों को अचानक लाभ कराएंगे राहु, अगस्त में बड़ा बदलाव

कर्क

कर्क राशि के लोगों के लिए समय उत्तम है। आपको फिजिकल हेल्थ को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कोई भी फैसला लें तो धैर्य से लें। हड़बड़ी ना करें। विवाद से बचें।

ये भी पढ़ें:सावन में शनि से लेकर गुरु तक की बदलेगी स्थिति, कैसे राशियों पर डालेंगे असर

तुला राशि के लिए भी समय अच्छा है। आपके लिए उतार-चढ़ाव करियर से लेकर आर्थिक फील्ड में मिल सकते हैं। कोशिश करें कि नौकरी में सावधान रहें।

मकर राशि के लिए लवलाइफ में परेशानियां आगे खड़ी हैं। आपका पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है। इसलिए सोचे विचारे और फिर फैसले लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:138 दिन किन राशियों को मिलेगी कामयाबी, व्रकी शनि से बदलेगी छवि
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
guru gochar Rashifal In Hindi
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने