ज्योतिष शास्त्र: सूर्य दोष से पीड़ित लोग करते हैं इन 7 तरह की समस्याओं का सामना, क्या है इससे बचाव के उपाय

ज्योतिष शास्त्र: सूर्य दोष से पीड़ित लोग करते हैं इन 7 तरह की समस्याओं का सामना, क्या है इससे बचाव के उपाय
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य दोष से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य, आंखों, हड्डियों, आत्मविश्वास, पिता संबंध, सामाजिक सम्मान और करियर में 7 प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानिए सूर्य दोष के लक्षण, प्रभाव और इससे बचाव के सरल व प्रभावी उपाय जैसे सूर्य अर्घ्य, मंत्र जाप, दान और आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, पिता, सरकारी पद और सम्मान का कारक माना जाता है। कुंडली में सूर्य कमजोर, नीच, शत्रु राशि में, अशुभ दृष्टि प्राप्त या पीड़ित होने पर व्यक्ति को सूर्य दोष का सामना करना पड़ता है। यह दोष जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर चुनौतियां लाता है। आइए जानते हैं सूर्य दोष से होने वाली प्रमुख 7 समस्याएं और इनसे बचाव के प्रभावी उपाय।
सूर्य दोष क्या है और कैसे बनता है?
सूर्य दोष तब होता है जब कुंडली में सूर्य नीच राशि (तुला) में हो, शत्रु राशि (कुंभ, वृश्चिक) में स्थित हो, राहु-केतु से युति या दृष्टि प्राप्त करे, या अष्टम, द्वादश भाव में हो। सूर्य की कमजोर स्थिति व्यक्ति की आत्मा को प्रभावित करती है, जिससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यह दोष पिता से संबंधित कष्ट, सरकारी कामों में रुकावट और सामाजिक सम्मान में कमी भी लाता है।
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां
सूर्य दोष से सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कमजोर हड्डियां, आंखों की रोशनी कम होना, सिरदर्द, पित्त विकार और पाचन संबंधी समस्याएं आम हैं। पुरुषों में बालों का झड़ना और महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन भी देखा जाता है। सूर्य कमजोर होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है।
आंखों की समस्याएं
सूर्य नेत्रों का कारक है। सूर्य दोष से आंखों में जलन, कमजोर दृष्टि, मोतियाबिंद, रतौंधी या लगातार आंखों में दर्द जैसी परेशानियां होती हैं। कई बार चश्मे की नंबर बार-बार बढ़ती रहती है। सूर्य पीड़ित होने पर बाएं आंख पर विशेष प्रभाव पड़ता है।
हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी
सूर्य हड्डियों और रीढ़ की हड्डी का कारक माना जाता है। सूर्य दोष से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द, गठिया, साइटिका और रीढ़ में समस्या आम हो जाती है। विशेषकर कूल्हे और घुटनों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है।
मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास में कमी
सूर्य आत्मा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। सूर्य दोष से व्यक्ति में हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में दुविधा, क्रोध, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति खुद को कमतर समझने लगता है और छोटी-छोटी बातों पर हार मान लेता है।
सामाजिक और पारिवारिक असर
सूर्य पिता और सामाजिक सम्मान का कारक है। सूर्य दोष से पिता से संबंध खराब रहते हैं या पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सामाजिक स्तर पर अपमान, तिरस्कार या सम्मान की कमी महसूस होती है। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ते हैं और व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है।
करियर और प्रशासनिक बाधाएं
सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद और नेतृत्व का कारक है। सूर्य दोष से सरकारी कामों में रुकावट, प्रमोशन में देरी, बॉस से विवाद और नौकरी में अस्थिरता आती है। व्यवसाय में भी मान-सम्मान और लाभ में कमी होती है। व्यक्ति को बार-बार नौकरी बदलनी पड़ सकती है।
सूर्य दोष से बचाव के सरल और प्रभावी उपाय
- रोज सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्घ्य दें।
- 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का रोज 108 बार जाप करें।
- रविवार को गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें।
- आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
- लाल माणिक्य या माणिक्य की अंगूठी अनामिका में धारण करें (ज्योतिषी से सलाह लें)।
- सूर्य यंत्र की स्थापना और पूजा करें।
- रविवार को व्रत रखें और सात्विक भोजन करें।
इन उपायों से सूर्य की कमजोरी दूर होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। नियमित रूप से सूर्य उपासना करने से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सम्मान में वृद्धि होती है।
सूर्य दोष केवल कुंडली का दोष नहीं, बल्कि जीवनशैली और कर्मों का भी परिणाम है। सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सात्विक जीवन, सच्चाई और सूर्य उपासना आवश्यक है। यदि आप सूर्य दोष से पीड़ित हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखाकर व्यक्तिगत उपाय अवश्य अपनाएं। सूर्य बलवान होने पर जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सफलता स्वतः आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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