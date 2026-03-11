कर्क राशिफल 12 मार्च: ऑफिस मीटिंग में शांति से रखें अपनी बात, पैसों के मामले में बरतें सावधानी
Cancer Horoscope Today 12 march 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज यानी 12 मार्च के दिन कर्क राशि वालों का दिन कैसा होगा?
Today Cancer Horoscope Aaj ka Kark Rashifal 12 March 2026, कर्क राशिफल 12 मार्च 2026: आज आपका मन शांत रहने वाला है। आज पूरी समझदारी के साथ सारी प्लानिंग करेंगे तो चीजें सही होंगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। आज लिए गए फैसले आगे चलकर अच्छे मौके ला सकते हैं। आज आपकी एनर्जी काफी बैलेंस भी रहने वाली है। जरूरी काम पर ध्यान दें। काम को सही तरीके से मैनेज करते जाएं। अपनों के साथ प्यार से बात करें। पैसों के मामले फैसले सोच-समझकर ही लें। शांत रहें। आज नई चीजें सीखने के मौके भी मिलेंगे। बीच-बीच में थोड़ा आराम करें। आज दिन का प्लान ज्यादा हेक्टिक ना रखें।
कर्क लव राशिफल
आज आप इमोशनल फील कर सकते हैं। अपने पार्टनर की तारीफ जरूर करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। इससे रिश्ते में भरोसा बढ़ता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी इवेंट में जाएं या फिर किसी से दोस्ताना रूप में बात करें। इससे नई जान-पहचान हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग साथ में शांति से समय बिताएं। ऐसे में खुलकर बात करें। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक भी करें। अगर किसी बात को लेकर बहस होती है तो तीखी बातों से बचने की कोशिश करें। धैर्य बनाए रखें। छोटे-छोटे जेस्चर रिश्ता और भी मजबूत बनता है।
कर्क करियर राशिफल
ऑफिस में आज भरे धीरे-धीरे ही काम करें लेकिन चीजें सही करें। प्रियॉरिटी वाले काम पहले कर लें ताकि काम जल्दी पूरा हो जाए। जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में कोई भी संकोच ना करें। सही प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो कलीग्स पर भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ने वाला है। हर कोई तारीफ करेगा। एक साथ ढेर सारा काम ना करें। बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्से में बांट लें। मीटिंग हो तो शांति से अपनी बात सामने रख दें। अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है तो चीजों को बांट लें। आज आपको ऑफिस में कोई नया मौका भी मिल सकता है। काम के बीच में आराम भी करते रहें।
कर्क मनी राशिफल
आज के दिन पैसों के मामले में सावधानी बरतेंगे तो सही होगा। हड़बड़ी में कोई भी बड़ा फैसला ना लें। महीना का पूरा हिसाब एक बार देख लें। खर्चों पर ध्यान दें। कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए अलग रख दें। अभी के लिए बचत करते चलेंगे तो आगे के लिए सही रहेगा। अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कम रिस्क वाले विकल्प ही चुनें। किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लें। आज के दिन किसी को ज्यादा पैसा उधार देने से बचें। खर्चे और बचत का बैलेंस बनाकर ही चलें।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल
आज अपना थोड़ा ध्यान रखें। दिन की शुरुआत गहरी सांस लेने के साथ करें। सुबह में छोटी सी वॉक कर आएं। इससे दिन भर आपकी एनर्जी अलग लेवल पर होगी। समय-समय पर पानी पिएं और हल्का और बैलेंस्ड भोजन ही लें। काम के बीच में थोड़ा आराम करें और रात में ज्यादा देर तक मोबाइल या स्क्रीन ना देखें। स्क्रीन टाइमिंग से आपको लाभ मिलेगा। हल्का योग या स्ट्रेचिंग करने से शरीर का तनाव कम होगा और मूड भी बेहतर होगा। अगर कोई परेशानी लंबे समय तक चल रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। रात की अच्छी नींद आपके मूड को बेहतर बनाएगी। ऐसे में नींद पूरी लें। रोज भगवान का शुक्रिया अदा करें।
